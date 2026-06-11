Τραμπ για Ιράν: «Θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλες ενεργειακές υποδομές»

«Ο αμερικανικός στρατός θα επιτεθεί στο Ιράν πολύ σκληρά απόψε» υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Νέο μήνυμα κατά του Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας πως οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν με δύναμη και σήμερα την Τεχεράνη, ενώ θα πάρουν στην κατοχή τους το νησί και άλλες υποδομές ενέργειας στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Ο αμερικανικός στρατός θα επιτεθεί στο Ιράν πολύ σκληρά απόψε και σύντομα θα καταλάβει τα "σημεία ενεργειακών υποδομών" της χώρας» υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Μια επιχείρηση για την ανάληψη του πλήρους ελέγχου των αγορών και υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της κατάληψης του νησιού Χαργκ, θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον», υποσχέθηκε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ συνέκρινε την επερχόμενη στρατιωτική δράση με τις επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Βενεζουέλα, «η οποία λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για το Καράκας όσο και για την Ουάσιγκτον».

Νωρίτερα, το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή είχε αναφέρει πως οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προχωρούν καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας, παρά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, τρεις ιρανικές πηγές και ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσαν στο Reuters ότι έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για την επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Οι πηγές σημείωσαν ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα για τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης, παρά την ανταλλαγή πυρών.

Οι ιρανικές πηγές σημείωσαν ότι έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία, αλλά κάποια θέματα μένουν να συζητηθούν λεπτομερώς, μεταξύ των οποίων ο μηχανισμός για την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους παγωμένους ιρανικούς πόρους από την πώληση πετρελαίου που παραμένουν δεσμευμένοι σε ξένες τράπεζες.

«Το Ιράν θέλει να δοθούν στην Τεχεράνη 6 με 12 δισ. δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά της στοιχεία, ενώ η Ουάσινγκτον επιθυμεί την αποδέσμευση πόρων σταδιακά για ανθρωπιστικά αγαθά και απορρίπτει την επιστροφή κεφαλαίων στο Ιράν», δήλωσε μία από τις ιρανικές πηγές.