Μαρινάκης: Με τη ΝΔ η Δημόσια Τηλεόραση έγινε ένα σύγχρονο και αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης

Σκληρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ άσκησε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΡΤ είχε γίνει κανάλι που θα ζήλευε και η Βόρεια Κορέα.

Σκληρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ άσκησε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΡΤ είχε γίνει κανάλι που θα ζήλευε και η Βόρεια Κορέα ενώ μετά το 2019 μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο αξιόπιστο ραδιοτηλεοπτικό κρατικό μέσο.

Αφορμή για την έντονη αντίδραση του κ. Μαρινάκη στάθηκαν οι αναφορές του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη ότι θα περιμένει να πει κάτι για την μαύρη επέτειο του κλεισίματος της ΕΡΤ.

«Συνηθίζετε να λέτε για τη μαύρο επέτειο κλεισίματος της ΕΡΤ αλλά δεν λέτε τι συνέβη μετά, από τη στιγμή που άνοιξε ξανά η ΕΡΤ. Γιατί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Δημόσια Τηλεόραση μετατράπηκε σε κανάλι που θα το ζήλευε και η Βόρεια Κορέα. Μετά το 2019, από κανάλι Βόρειας Κορέας έγινε ένα σύγχρονο ραδιοτηλεοπτικό μέσο ενημέρωσης και το πιο αξιόπιστο κρατικό μέσο της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε:

«Η κακιά αυτή κυβέρνηση, όπως συνηθίζετε να λέτε, ήταν που αποφάσισε ότι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος θα δίνουν εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ, θα αξιολογούνται μέσα από ένα αδιάβλητο σύστημα, θα περνάνε από κρίση και θα δίνουν εξετάσεις. Πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια ο υφυπουργός μπορεί να επιλέγει μεταξύ τριών υποψηφίων».

Όπως επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης, «κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να σώσει την ΕΡΤ και τα λεφτά που έπεφταν σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο».

«Αυτό που ταιριάζει είναι: κοίτα ποιος μιλά» σημείωσε δεικτικά ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό.

Ακόμα, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για «κόμματα που πριν από ενάμιση χρόνο εκμεταλλευόμενα μια τραγωδία είχαν δημιουργήσει τη συμμορία του ξυλολίου», για «κόμματα-εισαγγελείς που μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων προεξοφλώντας την απόφαση της Δικαιοσύνης».

«Εμείς επιμένουμε ότι όλες τις απαντήσεις θα τις δώσει η Δικαιοσύνη. Δεν προεξοφλούμε τίποτα. Αφήστε τον ρόλο του εισαγγελέα στον εισαγγελέα, μην βιάζεστε, και αν υπάρχει κάτι άλλο η δικαιοσύνη θα αποφασίσει», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην τροπολογία για την ΕΡΤ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «καταφέραμε μετά τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων να ρυθμιστεί το θέμα με ένα νόμο που δίνει τη δυνατότητα και σε όσους έχουν τα αποδεικτικά στοιχεία να πατήσουν πάνω και να κάνουν χρήση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ