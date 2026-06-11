ΟΟΣΑ: Πρωτιά για την Ελλάδα στη μείωση της ανεργίας τον Απρίλιο

Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία μείωση της ανεργίας μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ τον Απρίλιο.

Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία μείωση της ανεργίας μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Οργανισμού, το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας μειώθηκε κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Μάρτιο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ανεργία στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας στον ΟΟΣΑ διατηρήθηκε στο 5% τον Απρίλιο, επίπεδο στο οποίο κινείται σχεδόν αδιάκοπα από τον Φεβρουάριο του 2022. Παράλληλα, ο αριθμός των ανέργων στις χώρες-μέλη παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στα 35,1 εκατομμύρια άτομα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανεργία παρέμεινε στο 6%, ενώ στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 6,3%, παραμένοντας μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα πάνω από το ιστορικά χαμηλό επίπεδο που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2024. Από τις 33 χώρες του ΟΟΣΑ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι 21 εμφάνισαν σταθερό ποσοστό ανεργίας σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, έξι κατέγραψαν μείωση και άλλες έξι αύξηση.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από την Ελλάδα, πτώση της ανεργίας σημειώθηκε στην Ιρλανδία και τη Σουηδία, ενώ αντίθετα αυξήθηκε στη Δανία, τη Φινλανδία και την Ουγγαρία. Η Σουηδία κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση, κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. Την ίδια ώρα, η Ιταλία πέτυχε ιστορικό χαμηλό ποσοστό ανεργίας 5,1%, το χαμηλότερο από το 2004, ενώ μειώθηκε και η ανεργία των νέων στη χώρα.

Σε επίπεδο ΟΟΣΑ, η ανεργία των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών αυξήθηκε οριακά κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 11,4%, παραμένοντας σημαντικά υψηλότερη από το ποσοστό ανεργίας των ατόμων άνω των 25 ετών, το οποίο διατηρείται κοντά στο 4,2% από τις αρχές του 2022. Σχεδόν τα δύο τρίτα των χωρών του ΟΟΣΑ εξακολουθούν να καταγράφουν διψήφια ποσοστά ανεργίας στους νέους, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Παρά τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών, η συνολική εικόνα στον ΟΟΣΑ παραμένει αυτή μιας αξιοσημείωτα ανθεκτικής αγοράς εργασίας.