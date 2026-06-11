Χρέη στην Eφορία: Στο «ράφι» 6 δισ. ως ανεπίδεκτα είσπραξης - Tο σχέδιο της ΑΑΔΕ

Οι οφειλές που «παγώνουν» αφορούν επιχειρήσεις που έχουν κηρύξει πτώχευση ή οφειλέτες που έχουν αποβιώσει ή δεν έχουν εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία.

Την ήρα από το σιτάρι επιχειρεί να ξεχωρίσει η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο «ράφι» ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 6 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Πρόκειται για οφειλές που παραμένουν στα μητρώα επί χρόνια, χωρίς πιθανότητα είσπραξης καθώς προέρχονται κυρίως από επιχειρήσεις που έχουν κηρύξει πτώχευση ή από οφειλέτες που έχουν αποβιώσει ή δεν έχουν εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία και λιμνάζουν εδώ και δεκαετίες στα συρτάρια των εφοριών και των τελωνείων.

Τι περιλαμβάνει η εκκαθάριση

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, έως το τέλος του 2026 θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτα είσπραξης:

Xρέη 5,8 δισ. ευρώ από τη «δεξαμενή» των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση, με ευθύνη της Ειδικής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ). Οφειλές 200 εκατ. ευρώ από τις ΔΟΥ, τα ΚΕΒΕΙΣ και τα ΚΕΜΕΦ. Χρέη 5 εκατ. ευρώ προς την Τελωνειακή Διοίκηση.

Ήδη, από το συνολικό ποσό των 114,5 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης 35,26 δισ. ευρώ με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να ανέρχεται σε 79,25 δισ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ επιχειρεί όχι μόνο να «καθαρίσει» τα βιβλία της, αλλά και να αποκτήσει μια πιο ρεαλιστική εικόνα για το πραγματικό ύψος των εσόδων που μπορεί να διεκδικήσει το Δημόσιο.

Ποια χρέη οδηγούνται στο «αρχείο»

Με βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, για να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και οι συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

Ολοκλήρωση ερευνών χωρίς εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων ή απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων.

Υποβολή ή αδυναμία υποβολής ποινικής δίωξης.

Διαπίστωση αντικειμενικής αδυναμίας είσπραξης μετά από έλεγχο.

Ακόμα κι αν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, μια οφειλή μπορεί να χαρακτηριστεί ανεπίδεκτη, εφόσον:

Η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το 5% του χρέους ή τις 100.000 ευρώ.

Η κινητή περιουσία δεν ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, όπως αυτή εκτιμάται από πιστοποιημένο εκτιμητή ή βάσει έκθεσης κατάσχεσης.

Δεν διαγράφονται οι οφειλές

Οι οφειλές που καταχωρούνται ως ανεπίδεκτες δεν διαγράφονται, απλώς τίθενται σε αναστολή ενεργειών είσπραξης για δέκα χρόνια από το τέλος του έτους καταχώρισης. Συγκεκριμένα από την ημερομηνία καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστημα δέκα ετών:

Αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή της οφειλής.

Δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία (μόνο βεβαίωση οφειλής).

Δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα, άλλο, προβλεπόμενο από το νόμο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός αν πρόκειται για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό.

Δεσμεύσεις καταθέσεων

Παράλληλα, δεσμεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα όλων των παραπάνω προσώπων, ενώ το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα λήψης όλων των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις αναγκαστικών ή μη μέτρων και διενέργειας συμψηφισμού σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων και μετά την καταχώριση της οφειλής στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης.