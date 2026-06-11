Ειδήσεις | Διεθνή

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας Χίλι λόγω διαφωνιών για τις στρατιωτικές δαπάνες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας Χίλι λόγω διαφωνιών για τις στρατιωτικές δαπάνες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Τα υπουργεία Άμυνας και Οικονομικών της Βρετανίας βρίσκονται σε ατέρμονες διαπραγματεύσεις εδώ και μήνες σχετικά με το πώς θα ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις για επέκταση των στρατιωτικών δαπανών

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του λόγω διαφωνιών γύρω από τις στρατιωτικές δαπάνες, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι δεν έχει διαθέσει τους κυβερνητικούς πόρους που απαιτούνται για την υπεράσπιση της χώρας.

Τα υπουργεία Άμυνας και Οικονομικών της Βρετανίας βρίσκονται σε ατέρμονες διαπραγματεύσεις εδώ και μήνες σχετικά με το πώς θα ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις για επέκταση των στρατιωτικών δαπανών, καθυστερώντας από πέρυσι το Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων της Βρετανίας.

«Δεν καταφέρατε, και το υπουργείο Οικονομικών ήταν απρόθυμο, να διαθέσει τους πόρους που χρειάζεται το έθνος για να υπερασπιστεί τη χώρα σε αυτή τη περίοδο αυξανόμενων απειλών», δήλωσε ο Χίλι στην επιστολή του προς τον Στάρμερ.

Η καθυστέρηση εφαρμογής του Σχεδίου έχει εξοργίσει τη βρετανική αμυντική βιομηχανία, η οποία λέει ότι δεν μπορεί να επενδύσει σε μακροπρόθεσμα προγράμματα για την ασφάλεια της χώρας σε μια περίοδο τεράστιας γεωπολιτικής αστάθειας και με τις ΗΠΑ του Τραμπ να αποδεσμεύονται από την προστασία της Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο πήχης Μητσοτάκη στην «μία και αυτοδύναμη Κυριακή» - Η προειδοποίηση στον Σαμαρά - Η άφαντη συνεδριακή θέση του ΠΑΣΟΚ

Χρέη στην Eφορία: Στο «ράφι» 6 δισ. ως ανεπίδεκτα είσπραξης - Tο σχέδιο της ΑΑΔΕ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πού σκοντάφτει ο καθαρισμός ενώ λήγει η προθεσμία στις 15 Ιουνίου

tags:
Βρετανία
Υπουργείο Άμυνας
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider