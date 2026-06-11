Ειδήσεις | Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα - Πάνω από 1,15 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα - Πάνω από 1,15 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Από τον έλεγχο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5.627.600 λαθραία τσιγάρα, με τους εκτιμώμενους φόρους και δασμούς να ξεπερνούν τα 1,15 εκατομμύρια ευρώ.

Μια ακόμη σημαντική επιτυχία στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων κατέγραψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποτρέποντας τη διοχέτευση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του Τελωνείου Κήπων, μετά από ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών, ακινητοποίησαν για έλεγχο φορτηγό, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία.

Οι ελεγκτές εντόπισαν 280 κιβώτια με λαθραία τσιγάρα, κρυμμένα στο εσωτερικό της καρότσας του φορτηγού. Για να παραπλανήσει τις αρχές, ο οδηγός είχε επιστρατεύσει τη μέθοδο της τάπας, χρησιμοποιώντας ως προπέτασμα παλέτες και κουτιά με νόμιμα εμπορεύματα (πλακάκια, πιάτα και κύπελλα καφέ) στο πίσω μέρος και στις πλευρές της καρότσας, προκειμένου να κρύψει στο εσωτερικό το παράνομο φορτίο.

Από τον έλεγχο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5.627.600 λαθραία τσιγάρα, με τους εκτιμώμενους φόρους και δασμούς να ξεπερνούν τα 1,15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη άμεσα και κρατείται, προκειμένου να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι ελεγκτές εκτιμούν ότι το φορτίο συσχετίζεται πιθανώς και με άλλες υποθέσεις.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο πήχης Μητσοτάκη στην «μία και αυτοδύναμη Κυριακή» - Η προειδοποίηση στον Σαμαρά - Η άφαντη συνεδριακή θέση του ΠΑΣΟΚ

Χρέη στην Eφορία: Στο «ράφι» 6 δισ. ως ανεπίδεκτα είσπραξης - Tο σχέδιο της ΑΑΔΕ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πού σκοντάφτει ο καθαρισμός ενώ λήγει η προθεσμία στις 15 Ιουνίου

tags:
ΑΑΔΕ
Τσιγάρα
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider