«Παγώνει» το ταξίδι Βανς στο Ισλαμαμπάντ - Προς αδιέξοδο οι συνομιλίες

Η επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ έχει αναβληθεί, αφού η Τεχεράνη δεν απάντησε στις αμερικανικές διαπραγματευτικές θέσεις

Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διπλωματικές διεργασίες στο Ισλαμαμπάντ, καθώς παραμένει αβέβαιο αν θα ξεκινήσουν οι προγραμματισμένες συνομιλίες, με την επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Tζέι Ντι Βανς για τις συνομιλίες με τους Ιρανούς να έχει αναβληθεί, αφού η Τεχεράνη δεν απάντησε στις αμερικανικές διαπραγματευτικές θέσεις, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλούνται οι New York Times.

Ο Βανς είχε προγραμματίσει να αναχωρήσει για την πρωτεύουσα του Πακιστάν, όπου οι συνομιλίες επρόκειτο να ξαναρχίσουν την ίδια μέρα που λήγει η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Χωρίς απάντηση από το Ιράν, η διπλωματική διαδικασία έχει ουσιαστικά τεθεί στον «πάγο», αν και το ταξίδι δεν έχει ακυρωθεί. Η εκεχειρία ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ώρες, κάτι που κάνει το άμεσο χρονικό διάστημα ιδιαίτερα κρίσιμο και καθοριστικό για τις εξελίξεις.

Η ιρανική αντιπροσωπεία ήταν έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά «όλα άλλαξαν» τη στιγμή που οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Πρόκειται για την επίθεση στον Κόλπο του Ομάν η οποία έλαβε χώρα λίγα μόλις 24ωρα πριν από τον προγραμματισμένο δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ. «Ο Λευκός Οίκος ίσως πίστευε ότι αυτή η κίνηση θα ασκήσει περισσότερη πίεση στους Ιρανούς, αλλά αντίθετα ο ιρανικός στρατός απειλεί με απάντηση», σχολιάζει το BBC.

WSJ: Το Ιράν θέλει συνομιλίες μόνο μετά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού

Το Ιράν έθεσε εν αμφιβόλω τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, αφού αρνήθηκε να δεσμευτεί δημοσίως ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες αυτή την εβδομάδα, ενόψει της επικείμενης λήξης της εκεχειρίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη είχε αρχικά δηλώσει στους μεσολαβητές ότι θα έστελνε αντιπροσωπεία στο Πακιστάν την Τρίτη για συνομιλίες, αλλά αργότερα τους ενημέρωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να άρουν πρώτα τον ναυτικό αποκλεισμό.

Γιατί το Ιράν αλλάζει στάση σχετικά με τις συνομιλίες

«Ο Λευκός Οίκος ίσως πίστευε ότι αυτή η κίνηση θα ασκήσει περισσότερη πίεση στους Ιρανούς, αλλά αντίθετα καμία από τις δύο αντιπροσωπείες δεν βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ ενώ ο ιρανικός στρατός απειλεί με απάντηση», σχολιάζει το BBC ενώ Ο αναπληρωτής υπεύθυνος επικοινωνίας του γραφείου του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι «η επιλογή του ιρανικού λαού ήταν η ειρήνη και η ηρεμία» ενώ «η προσδοκία των εχθρών είναι η αδράνεια και η παράδοση. Θα κάνουμε τον επιτιθέμενο να το μετανιώσει»,

Τραμπ: «Θα καταλήξουμε σε σπουδαία συμφωνία με Ιράν» - Απειλεί με νέους βομβαρδισμούς

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξή του στο CNBC ότι δεν θέλει παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και ότι θα καταλήξουν σε μία πολύ καλή συμφωνία. Πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν αν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία με την Τεχεράνη.

Πάντως, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι ΗΠΑ «θα καταλήξουν σε μια σπουδαία συμφωνία» με το Ιράν για να τερματίσουν τον πόλεμο «Νομίζω ότι δεν έχουν άλλη επιλογή», ​​τόνισε ο Τραμπ. «Έχουμε καταστρέψει το Ναυτικό τους, έχουμε καταστρέψει την Πολεμική τους Αεροπορία, έχουμε καταστρέψει τους ηγέτες τους», ανέφερε. «Το ότι έχουμε καταστρέψει τους ηγέτες τους, ειλικρινά, είναι κάτι που περιπλέκει τα πράγματα κατά κάποιον τρόπο», δήλωσε.

«Είναι αλλαγή καθεστώτος, όπως και να θέλετε να την ονομάσετε, κάτι που δεν είπα ότι θα έκανα, αλλά το έκανα έμμεσα», συμπλήρωσε. Παράλληλα, απείλησε να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς του Ιράν εάν οι ΗΠΑ δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε deal. «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θέλω να πω, ο στρατός είναι σπάνιος. Είναι απολύτως απίστευτοι», σχολίασε αναφερόμενος σε όλες τις προσπάθειές του για την ανασυγκρότηση του αμερικανικού στρατού.

«Είμαστε πλήρως εφοδιασμένοι. Έχουμε τόσα πολλά πυρομαχικά, τόσα πολλά από όλα... τα χρησιμοποιήσαμε για να ανανεώσουμε τα αποθέματά μας και πιθανότατα έχουν κάνει και αυτοί μια μικρή ανανέωση. Είμαστε έτοιμοι για δράση. Ο στρατός ανυπομονεί να ξεκινήσει». Ταυτόχρονα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Κίνα βοήθησε το Ιράν να αναπληρώσει αποθέματα των όπλων του.

Οι Ιρανοί «πιθανώς έχουν αναπληρώσει λίγο τα αποθέματά τους» από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, ενώ οι ΗΠΑ «κατάσχεσαν χθες ένα πλοίο που μετέφερε κάποια πράγματα, κάτι που δεν ήταν πολύ καλό, ίσως ένα δώρο από την Κίνα, δεν ξέρω». «Ξαφνιάστηκα λίγο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Νόμιζα ότι είχα μια συμφωνία με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ), αλλά δεν είναι τίποτε σοβαρό, έτσι είναι σε καιρό πολέμου», συμπλήρωσε.

«Το Ιράν μπορεί να βρεθεί σε πολύ καλή θέση αν καταλήξει σε συμφωνία», ανέφερε ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι «δεν έχουν άλλη επιλογή» από το να διαπραγματευτούν. Έκανε και πάλι λόγο για «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν, ενώ χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό «επιτυχία». Νωρίτερα σήμερα στο Truth Social ανάρτησε μια εξαιρετικά σύντομη, αλλά έμμεσα απειλητική δήλωση για το Ιράν. «Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές», σημείωσε.