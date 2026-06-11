J.P. Morgan: Ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη ΔΕΗ στα 25 ευρώ, διατηρεί overweight

Στα 25 ευρώ, από 21 ευρώ προηγουμένως, αναθεωρεί την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ η J.P. Morgan.

Στα 25 ευρώ, από 21 ευρώ προηγουμένως, αναθεωρεί την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ η J.P. Morgan, με τον οίκο να σχολιάζει ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα βοηθήσει την εισηγμένη να αυξήσει στρατηγικά το μέγεθος των δραστηριοτήτων της και να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πρόγραμμα 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, με στόχο την επίτευξη ετήσιας αύξησης κερδών άνω του 20%, διατηρώντας παράλληλα τον δανεισμό υπό έλεγχο.

Μεταξύ άλλων, οι αναλυτές της J.P. Morgan σχολιάζουν ότι η τιμή διάθεσης των 18,63 ευρώ ανά μετοχή προσέφερε ένα ελκυστικό σημείο εισόδου για νέους επενδυτές.

Η εκτέλεση του πλάνου της ΔΕΗ θα αποτελεί βασικό σημείο παρακολούθησης στο μέλλον, ωστόσο ο οίκος υπογραμμίζει ότι «η διοίκηση διαθέτει ήδη αποδεδειγμένο ιστορικό υλοποίησης στόχων».

Ο οίκος διατηρεί σύσταση Overweight για τη ΔΕΗ, τονίζοντας ότι «προσφέρει έναν ελκυστικό συνδυασμό ανάπτυξης και μερισμάτων στον ευρωπαϊκό κλάδο κοινής ωφέλειας, καθώς και θεματική έκθεση στις τάσεις της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Μετά την αύξηση κεφαλαίου, η J.P. Morgan υπολογίζει ότι ο δείκτης μόχλευσης της ΔΕΗ θα παραμείνει εντός του εύρους-στόχου 3,0x-3,5x Καθαρός Δανεισμός/EBITDA έως το 2030, σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις της εταιρείας.

Με βάση τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του οίκου, η ΔΕΗ διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 15,2x και 13,5x για τα έτη 2027E και 2028E αντίστοιχα, δηλαδή κοντά στο χαμηλότερο άκρο του εύρους των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών. Επίσης, με δείκτη EV/EBITDA 8,3x και 8,1x αντίστοιχα, ο οποίος συνεπάγεται discount άνω του 10% έναντι του μέσου όρου των ομοειδών εταιρειών και, μερισματικές αποδόσεις 4,5% και 5,4% αντίστοιχα (έναντι μέσου όρου 4,7% για τις ομοειδείς εταιρείες.

Η J.P. Morgan προβλέπει για τη ΔΕΗ μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης καθαρών κερδών 30% την περίοδο 2025-2028, έναντι 7% κατά μέσο όρο για τις ομοειδείς εταιρείες.