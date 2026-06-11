Δίκη για υπόθεση Βαλυράκη - Σαμαράς: «Ήταν μία βίαιη δολοφονία»

Ο μάρτυρας εξέφρασε την βεβαιότητα του, ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με τον οποίο ο Σήφης Βαλυράκης είχε τηλεφωνική συνομιλία λίγο πριν βγει για τελευταία φορά στην θάλασσα με το σκαφάκι του, ανέβηκε σήμερα στο βήμα του μάρτυρα στην δίκη ενώπιον του ΜΟΔ για την δολοφονία του ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ με κατηγορούμενους δύο ψαράδες από την Ερέτρια.

Ο μάρτυρας εξέφρασε την βεβαιότητα του, ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας: «Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι ήταν βίαιη δολοφονία. Ο συγκλονισμός είναι τεράστιος... Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένας τέτοιος άνθρωπος μπορούσε να πεθάνει… Πάνω του έτρεχε μια ροή ελευθερίας» κατέθεσε.

Ο κ. Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία Σαμαρά, η οποία έχει βρεθεί πολλές φορές στην δικαστική αίθουσα στο πλευρό της χήρας του Σ. Βαλυράκη, συνδέονταν με φιλία με το θύμα και την οικογένειά του.

Όπως κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός, «η τελευταία συνομιλία του Σήφη ήταν μαζί μου» και εξιστόρησε το πρωί της Κυριακής 24 Ιανουαρίου 2021 μίλησε με το θύμα τηλεφωνικά με αφορμή άρθρο του μάρτυρα που είχε δημοσιευθεί σε κυριακάτικη εφημερίδα.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον φίλο του και στην σχέση που είχαν από όταν γνωρίστηκαν την εποχή της δικτατορίας, οπότε «ξεκίνησε μια φιλία που εδραιώθηκε στέρεα».

Όπως είπε ο κ. Σαμαράς: «Θεωρώ τιμή μου, τύχη αγαθή, που γνώρισα τον Σήφη Βαλυράκη. Έναν αγωνιστή, έντιμο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που πρόσφερε πολλά στον τόπο σε δύσκολες ώρες».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η φυσική κατάσταση του Βαλυράκη δεν επιτρέπει την αποδοχή της εκδοχής του ατυχήματος. «Ο Βαλυράκης ήταν σε άψογη φυσική κατάσταση. Ήταν λιοντάρι. Είναι αδιανόητο να πεθάνει, παρά μόνο αν υπήρχε η στιγμή της αδιανόητης δολοφονίας. Ήταν δραστήριος, με ενέργεια, με γνώση των πάντων, ήταν άφοβος, άδολος, τίμησε την πατρίδα του, σκαρφάλωνε σε αεροπλάνα και είναι ντροπή να τολμά να υπονοήσει κάποιος ότι ο Βαλυράκης ήταν αδύναμος. Ήταν μια βίαιη δολοφονία. Η θάλασσα και ο Σήφης είναι αλληλένδετες έννοιες. Είναι αδιανόητο να έχει κάνει κάποιο λάθος», ανέφερε.

Ο μάρτυρας δέχθηκε ερώτηση από τον εκ των συνηγόρων Υποστήριξης της Κατηγορίας σχετικά με τη διάθεση που είχε το μοιραίο πρωί ο πρώην υπουργός.

Νίκος Κωνσταντόπουλος: Διαπιστώσατε να είναι σε κάποια στενοχώρια όταν μιλήσατε στο τηλέφωνο;

Αντώνης Σαμαράς: Όχι. Με πήρε να μιλήσουμε για το άρθρο μου και μου είπε, «μπράβο ρε Αντώνη, είναι αυτά που πιστεύουμε». Για μένα, έφυγε για την θάλασσα πανευτυχής. Όταν με πήρε η Μίνα μου είπε ότι αμέσως μετά το τηλεφώνημα, πήγε να βάλει τη στολή του.

Σε ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου αν εκείνη την περίοδο «είχατε ενδείξεις για την παρακολούθησή σας και εάν ο Βαλυράκης που μιλούσε μαζί σας θα μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο υπό παρακολούθηση» ο κ. Σαμαράς απάντησε: «Πράγματι με παρακολουθούσαν και ακόμα και σήμερα προσπαθώ να μάθω το λόγο της παρακολούθησής μου και το νόημα της παρακολούθησής μου».

Στην δικαστική αίθουσα βρέθηκαν και παρακολούθησαν την κατάθεση η χήρα του πρώην υπουργού Μίνα Βαλυράκη και στενοί συγγενείς τους, η σύζυγος του μάρτυρα Γεωργία Σαμαρά, ο πρώην υπουργός Νίκος Σηφουνάκης και αρκετοί πολίτες.

Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία το ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με τον πρόεδρο να σημειώνει ότι τέτοιες εκδηλώσεις δεν επιτρέπονται εντός της δικαστικής αίθουσας.

Σε δήλωσή της μετά το πέρας της συνεδρίασης, η εκ των παραστατών της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε τις απαντήσεις του πρώην πρωθυπουργού ως προς το ζήτημα των παρακολουθήσεων και συμπλήρωσε: «Ο Αντώνης Σαμαράς ζητά απαντήσεις. Η δολοφονία Βαλυράκη έχει ιστορικά συμβεί στο επίκεντρο των παρακολουθήσεων και τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΕΥΠ και κρατικές υπηρεσίες γνώριζαν για τη δολοφονία πριν μάθει η οικογένεια και ήταν κινητοποιημένες οι υπηρεσίες έξω από το σπίτι της οικογένειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ