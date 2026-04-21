Τραμπ: «Θα καταλήξουμε σε σπουδαία συμφωνία με Ιράν» - Απειλεί με νέους βομβαρδισμούς

Η Τεχεράνη «δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών» και είναι έτοιμη να «αποκαλύψει νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης».

Αισιόδοξος ότι οι ΗΠΑ «θα καταλήξουν σε μια σπουδαία συμφωνία» με το Ιράν για να τερματίσουν τον πόλεμο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ οι επικείμενες συνομιλίες στο Πακιστάν μένουν αβέβαιες, με την εκπνοή της εκεχειρίας να πλησιάζει. «Νομίζω ότι δεν έχουν άλλη επιλογή», ​​τόνισε ο Τραμπ στο «Squawk Box» του CNBC, όταν ρωτήθηκε τι ανέμενε να προκύψει από έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

«Έχουμε καταστρέψει το Ναυτικό τους, έχουμε καταστρέψει την Πολεμική τους Αεροπορία, έχουμε καταστρέψει τους ηγέτες τους», ανέφερε. «Το ότι έχουμε καταστρέψει τους ηγέτες τους, ειλικρινά, είναι κάτι που περιπλέκει τα πράγματα κατά κάποιον τρόπο», είπε ο Τραμπ. «Είναι αλλαγή καθεστώτος, όπως και να θέλετε να την ονομάσετε, κάτι που δεν είπα ότι θα έκανα, αλλά το έκανα έμμεσα», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, απείλησε να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς του Ιράν εάν οι ΗΠΑ δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας μέχρι την προθεσμία (βράδυ Τετάρτης). «Αναμένω να βομβαρδίσω γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι μια καλύτερη στάση», επεσήμανε. «Αλλά είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θέλω να πω, ο στρατός είναι σπάνιος. Είναι απολύτως απίστευτοι», σχολίασε αναφερόμενος σε όλες τις προσπάθειές του για την ανασυγκρότηση του αμερικανικού στρατού.

«Είμαστε πλήρως εφοδιασμένοι. Έχουμε τόσα πολλά πυρομαχικά, τόσα πολλά από όλα... τα χρησιμοποιήσαμε για να ανανεώσουμε τα αποθέματά μας και πιθανότατα έχουν κάνει και αυτοί μια μικρή ανανέωση. Είμαστε έτοιμοι για δράση. Ο στρατός ανυπομονεί να ξεκινήσει». Ερωτηθείς αν θα παρατείνει την εκεχειρία για να δώσει χρόνο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να το κάνω αυτό».

«Το Ιράν μπορεί να βρεθεί σε πολύ καλή θέση αν καταλήξει σε συμφωνία», ανέφερε ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι «δεν έχουν άλλη επιλογή» από το να διαπραγματευτούν. Έκανε και πάλι λόγο για «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν, ενώ χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό «επιτυχία». Νωρίτερα σήμερα στο Truth Social ανάρτησε μια εξαιρετικά σύντομη, αλλά έμμεσα απειλητική δήλωση για το Ιράν. «Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές», σημείωσε, χωρίς να διευκρινίσει ποιες ήταν αυτές οι παραβιάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι του Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψουν στο Πακιστάν σήμερα για έναν δεύτερο γύρο έντονων διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος πέρασε όλη τη Δευτέρα περιμένοντας ένα σήμα από την Ισλαμική Δημοκρατία σχετικά με τις προθέσεις της για τις διαπραγματεύσεις.

Η Τεχεράνη καθυστερούσε, εν μέσω πιέσεων από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να μην διαπραγματευτούν εκτός εάν οι ΗΠΑ τερματίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και πλοίων. Το καθεστώς φέρεται να περίμενε το πράσινο φως από τον Ανώτατο Ηγέτη του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Μια πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στο Axios ότι το «ναι» δόθηκε τη Δευτέρα το βράδυ.