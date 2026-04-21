Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social κατηγόρησε σήμερα το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία», καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να ανταλλάσσουν απειλές, προπαραμονή του τέλους της κατάπαυσης του πυρός δυο εβδομάδων που κήρυξαν, με την αβεβαιότητα για ενδεχόμενη επανέναρξη των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα Πακιστάν παραμένει.

Λίγο αργότερα, σε συνέντευξη του στο CNBC ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και ότι θα καταλήξουν με μία πολύ καλή συμφωνία, σε συνέντευξή του στο CNBC. «Δεν θέλω να το κάνω. Δεν έχουμε πολύ χρόνο», είπε αναφερόμενος στην πιθανότητα παράτασης της εκεχειρίας.

Τα ξημερώματα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι θα απαιτηθεί «μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να ανακτηθεί το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό στην κατοχή του Ιράν, καθώς το πού βρίσκεται παραμένει αβέβαιο μετά τους αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά τον Ιούνιο του 2025.

«Η επιχείρηση ‘Σφυρί του Μεσονυκτίου’ οδήγησε στον πλήρη και ολοκληρωτικό αφανισμό των εγκαταστάσεων πυρηνικής σκόνης στο Ιράν», και «επομένως, το να ξεθαφτεί θα είναι μακρά και δύσκολη διαδικασία», ανέφερε ο μεγιστάνας μέσω Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί τελευταία τον όρο «πυρηνική σκόνη» όταν αναφέρεται στο απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό που έχει στην κατοχή του το Ιράν.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί διατύπωσε χθες Δευτέρα νέες επικρίσεις και κατηγορίες εναντίον των ΗΠΑ, χωρίς να αποκλείσει ρητώς τη συμμετοχή της Τεχεράνης σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

«Οι προκλήσεις, η απειλητική ρητορική και οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα οι επιθέσεις εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων, εγείρουν μεγάλο εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας», τόνισε ο κ. Αραγτσί τηλεφωνικά στον πακιστανό υπουργό Εξωτερικών, τον Μουχάμαντ Ισάκ Νταρ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Το Ιράν θα ζυγίσει προσεκτικά τις συνθήκες και κατόπιν θα αποφασίσει ποιος είναι ο δρόμος που θα πάρει», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωνε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στην Τεχεράνη πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα διεξαγάγει νέες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και ότι δεν έχει προγραμματιστεί επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων.