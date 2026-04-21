UnitedHealth: Άλμα 7% της μετοχής μετά τα ισχυρά κέρδη πρώτου τριμήνου

Σημαντικά κέρδη καταγράφει η μετοχή της UnitedHealth στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης στην Wall Street, αφού ο γίγαντας της υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ αύξησε τις προβλέψεις του για τα κέρδη του έτους και αποκάλυψε απροσδόκητα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Συγκεκριμένα, η μετοχή της εταιρείας ενισχύεται 7%, μετά την ανακοίνωση ότι αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή τουλάχιστον 18,25 δολάρια για το έτος, αυξάνοντας κατά 50 σεντς την προηγούμενη πρόβλεψή της που ήταν 17,75 δολάρια ανά μετοχή. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 17,86 δολαρίων ανά μετοχή για το 2026, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 111,7 δισ. δολ. στο πρώτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 1,9% από τα 109,6 δισ. δολ. την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο, ενώ ξεπέρασαν και την εκτίμηση της FactSet στα 109,4 δισ. δολ..

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 7,23 δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της FactSet για 6,58 δολάρια. Το περιθώριο κέρδους ήταν το μεγαλύτερο από το πρώτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Τον Ιανουάριο, ο γίγαντας της υγειονομικής περίθαλψης δήλωσε ότι τα έσοδα του 2026 θα μειωθούν για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, κατά τουλάχιστον 2%, είδηση που αποτέλεσε ένα πλήγμα στις προσπάθειες του διευθύνοντος συμβούλου Stephen Hemsley να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά από μια δύσκολη περίοδο για την UnitedHealth που περιελάμβανε τη δολοφονία ενός κορυφαίου στελέχους, μια απροσδόκητη αύξηση του ιατρικού κόστους, μια ομοσπονδιακή έρευνα και την οργή των Αμερικανών για τις πρακτικές του ασφαλιστικού κλάδου. Ωστόσο η απόδοση της UnitedHealth στο πρώτο τρίμηνο υποδηλώνει καλύτερες μέρες για το μέλλον.