Αδιάφοροι για το Μουντιάλ οι Αμερικανοί: Το 50% δεν έχει ιδέα ποιος είναι ο Μέσι

Με το Μουντιάλ να βρίσκεται μία ανάσα από την έναρξή του, πρόσφατη έρευνα δείχνει πως οι μισοί Baby Boomers δεν έχουν ακούσει ποτέ για τον Αργεντινό αστέρα του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου συχνά αποκαλείται η μεγαλύτερη διοργάνωση στον πλανήτη. Ωστόσο, αυτό φαίνεται πως δεν ισχύει στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός πως η χώρα φιλοξενεί αγώνες για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Σε πρόσφατη έρευνα, περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι απίθανο να παρακολουθήσουν κάποιο από τα 104 παιχνίδια του τουρνουά στην τηλεόραση. Μόνο το 13% δήλωσε ότι είναι απολύτως βέβαιο ότι θα δει αγώνες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Morning Consult που διεξήχθη στα τέλη Μαΐου για το Bloomberg.

Διαβάστε ακόμα - Μουντιάλ 2026: Η μεγαλύτερη διοργάνωση και το μεγαλύτερο οικονομικό στοίχημα στην ιστορία της FIFA

Οι απόψεις για το τουρνουά ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με την ηλικία. Η Gen Ζ δείχνει τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό για το Μουντιάλ, ενώ τον μικρότερο οι Baby Boomers, πλέον στα 60 και 70 τους, καθώς τα τρία τέταρτα της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας δήλωσαν ότι δεν είναι οπαδοί του ποδοσφαίρου.

Ακόμα χειρότερο: περίπου οι μισοί δεν είχαν ιδέα ποιος είναι ο αστέρας του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι, παρά το γεγονός πως ο Αργεντίνος σούπερ σταρ αγωνίζεται εδώ και αρκετά χρόνια με τα χρώματα της Ίντερ Μαϊάμι.

Όπως τονίζει το Bloomberg αποτελεί ζήτημα ότι πολλοί Αμερικανοί δεν γνωρίζουν πράγματα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά και το οποίο ξεκινά την Πέμπτη. Μόνο το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είχαν ενημερωθεί αρκετά ή περισσότερο για το τουρνουά, ενώ σχεδόν το 40% δήλωσε ότι δεν είχε πέσει τίποτα στην αντίληψή του.

Πολλά από αυτά που έχουν ακούσει οι Αμερικανοί για το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν αρνητικά, σύμφωνα με την δημοσκόπηση που έγινε σε περίπου 2.000 άτομα. Στην κορυφή της λίστας ήταν ότι περίπου το 30% γνώριζε για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων. Η αντίδραση ενάντια σε αυτό το κόστος και τον τρόπο διανομής των εισιτηρίων περιλάμβανε το γεγονός ότι σχεδόν 70 μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ που ζητούσαν μείωση των τιμών.

Στη δεύτερη θέση της λίστας με τα αρνητικά βρέθηκε η FIFA, και η κίνηση της διοργανώτριας του Μουντιάλ να δώσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο βραβείο ειρήνης. Σε αυτή αντέδρασε έντονα το 31% των ερωτηθέντων, σε σύγκριση με το 16% που την ενέκρινε.

Μεγάλα brands, από τα McDonald's έως την Verizon, έχουν ρίξει εκατομμύρια σε διαφημίσεις, τόσο ως επίσημοι συνεργάτες της FIFA όσο και κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι οποίοι θα προβληθούν από την Fox και την Telemundo της Comcast στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, οι ερωτηθέντες συνέδεσαν την Cola-Cola πιο συχνά με το μάρκετινγκ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η μάρκα αναψυκτικών ξεκίνησε να διαφημίζεται στο τουρνουά το 1950 και είναι για άλλη μια φορά επίσημος χορηγός.

Η Nike κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε επίπεδο εταιρικής αναγνωρισιμότητας. Ο κατασκευαστής αθλητικών παπουτσιών δεν είναι επίσημος συνεργάτης της FIFA, ωστόσο έχει συμφωνίες με αρκετές εξέχουσες εθνικές ομάδες, όπως η Γαλλία, η Αγγλία και οι ΗΠΑ. Η Adidas βρέθηκε μερικές ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τον αντίπαλό της, παρά τον ρόλο της ως μακροχρόνιου συνεργάτη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας της επίσημης μπάλας αγώνα για αυτό το τουρνουά.

Εν όψει του τουρνουά, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που δείχνουν ότι η ζήτηση δεν είναι η αναμενόμενη. Μια αργεντίνικη αεροπορική εταιρεία μείωσε τις πτήσεις που απευθύνονται ειδικά σε ταξιδιώτες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και οι οικοδεσπότες Airbnb σε μια πόλη υποδοχής έχουν απογοητευτεί από την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις καταχωρίσεις τους.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το νοικοκυριό τους δεν θα ξόδευε χρήματα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπεριλαμβανομένων των εισιτηρίων, της παρακολούθησης αγώνων εκτός σπιτιού και των εμπορευμάτων.