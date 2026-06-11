ΣΕΒ: Επανεκλογή Θεοδωρόπουλου στην προεδρία, αλλαγές σε αντιπροέδρους και ΔΣ

Στις θέσεις των αντιπροέδρων αναμένεται να επανεκλεγούν οι Ράνια Αικατερινάρη (ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ) και Ανδρέας Σιάμισιης (Helleniq Energy).

Επανεκλογή του κ. Σπ. Θεοδωρόπουλου στη θέση του προέδρου του ΣΕΒ και αλλαγές στη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στις θέσεις των αντιπροέδρων αναμένονται στις προσεχείς εκλογές του Συνδέσμου που θα πραγματοποιηθούν την προσεχή Τρίτη, όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ασφαλείς πηγές. Ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο μόνος υποψήφιος για τη θέση του προέδρου, κατά την προηγούμενη διετία έθεσε στο επίκεντρο τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, της παραγωγικότητας της οικονομίας, το ζήτημα του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας ενώ υπογράμμισε την ανάγκη επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Στις θέσεις των αντιπροέδρων του Συνδέσμου αναμένεται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, (καθώς οι υποψήφιοι είναι ισάριθμοι με τις θέσεις) να επανεκλεγούν οι Ράνια Αικατερινάρη (ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ) και Ανδρέας Σιάμισιης (Helleniq Energy) ενώ νέος αντιπρόεδρος πρόκειται να αναλάβει ο Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) στη θέση του Ευτύχη Βασιλάκη (Aegean) ο οποίος δεν θα είναι υποψήφιος. Μοναδικοί υποψήφιοι για τις θέσεις που ήδη κατέχουν είναι επίσης οι Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου (ΤΙΤΑΝ, γενική γραμματέας) και Μάρκος Βερέμης (Big Pi Ventures, ταμίας).

Αλλαγές αναμένονται στο 14μελές Διοικητικό Συμβούλιο για το οποίο οι υποψήφιοι είναι 17, οι 12 εκ των οποίων συμμετέχουν και στο υφιστάμενο ΔΣ ενώ 2 μέλη του σημερινού ΔΣ δεν θα υποβάλουν υποψηφιότητα. Οι υποψήφιοι για το νέο ΔΣ του ΣΕΒ είναι οι εξής: Πέγκυ Αντωνάκου (Google), ΄Ολγα Βαγενά (BIC Βιολέξ), Καλλίνικος Καλλίνικος (Goldair Cargo), Νάγια Καλογεράκη (Coca Cola), Ιωάννης Καραγιάννης (Olympia), Νικόλαος Καυκάς (Β.Καυκάς), Αλέξανδρος Κίκιζας (Μέλισσα Κίκιζας), Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος (ΤΕΜΕΣ), Νικόλαος Λούλης (Loulis Food), Φιλίππα Μιχάλη (NN Ασφαλιστική), Αριστοτέλης Παντελιάδης (METRO), Γεώργιος Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), Κυριάκος Σαμπατακάκης (Accenture), Μενέλαος Τασόπουλος (Παπουτσάνης), Γεώργιος Τριανταφύλλου (Motor Oil), Θεόδωρος Τρύφων (ELPEN) και Ευάγγελος Χρυσάφης (Metlen).

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στο πλαίσιο της κλειστής συνεδρίασης της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ που έχει κεντρικό μήνυμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει». Στο δεύτερο μέρος της Συνέλευσης, θα απευθύνει χαιρετισμό ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ