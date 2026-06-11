Παγκόσμια Ημέρα Παιχνιδιού: Νέα έρευνα αναδεικνύει τα οφέλη του παιχνιδιού με κούκλες

Μελέτη του Cardiff University συνδέει το δημιουργικό παιχνίδι με την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, της φαντασίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών.

Σε μια εποχή όπου ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών καταλαμβάνεται ολοένα και περισσότερο από οθόνες και ψηφιακές δραστηριότητες, η αξία του δημιουργικού παιχνιδιού παραμένει πιο σημαντική από ποτέ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιχνιδιού στις 11 Ιουνίου, νέα επιστημονική έρευνα του Cardiff University αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο του δημιουργικού παιχνιδιού με κούκλες στην ανάπτυξη βασικών κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία παιχνιδιών Mattel, η οποία παρείχε το υλικό της μελέτης, χωρίς να επηρεάσει τη συλλογή ή την ανάλυση των δεδομένων. Οι ερευνητές αξιοποίησαν μια ευρεία γκάμα από κούκλες Barbie με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενισχύοντας το ελεύθερο και δημιουργικό παιχνίδι, χωρίς προκαθορισμένους ρόλους ή σενάρια. Τα ευρήματα συνδέουν το παιχνίδι με κούκλες με την ενίσχυση της ενσυναίσθησης, της φαντασίας και της ικανότητας των παιδιών να κατανοούν και να αλληλεπιδρούν με τους άλλους.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE, εξέτασε τη σχέση μεταξύ του παιχνιδιού με κούκλες και της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών μέσα από μια ελεγχόμενη ερευνητική διαδικασία. Στην έρευνα συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών, τα οποία για διάστημα έξι εβδομάδων ενθαρρύνθηκαν να παίζουν είτε με κούκλες είτε με δημιουργικά παιχνίδια σε tablet. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά που έπαιζαν με κούκλες παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στην ικανότητά τους να κατανοούν τις σκέψεις, τις προθέσεις και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων, μια δεξιότητα που αποτελεί θεμέλιο για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και των διαπροσωπικών σχέσεων.

Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το παιχνίδι με κούκλες συνδέεται με αυξημένη κοινωνική αλληλεπίδραση. Σύμφωνα με τις καταγραφές των γονέων, τα παιδιά έτειναν να παίζουν με αδέρφια, φίλους ή μέλη της οικογένειας όταν χρησιμοποιούσαν κούκλες, ενώ το παιχνίδι με tablet ήταν κατά κύριο λόγο ατομικό.

Όπως εξηγεί η ερευνήτρια του Cardiff University, Dr. Sarah Gerson: «Μέσα από το παιχνίδι ρόλων τα παιδιά δημιουργούν ιστορίες, εξερευνούν διαφορετικές οπτικές και εξασκούνται στην κατανόηση των συναισθημάτων και των προθέσεων των άλλων σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία υγιών σχέσεων σε όλη τη διάρκεια της ζωής».

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα οφέλη του παιχνιδιού με κούκλες παρατηρήθηκαν εξίσου σε αγόρια και κορίτσια, ενώ ήταν ακόμη πιο έντονα σε παιδιά που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους.

Τα ευρήματα αυτά υπενθυμίζουν ότι το παιχνίδι δεν αποτελεί απλώς μια μορφή ψυχαγωγίας, αλλά έναν από τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να εκφράζονται και να κατανοούν τον κόσμο γύρω τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιχνιδιού, η Mattel γιορτάζει τη δύναμη του δημιουργικού παιχνιδιού και προσκαλεί γονείς και παιδιά να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο σε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη φαντασία, την αφήγηση ιστοριών, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ενσυναίσθηση, παίζοντας με κούκλες Barbie. Στο πλαίσιο αυτό, για έναν μήνα, από τις 8 Ιουνίου έως και τις 6 Ιουλίου, επιλεγμένοι κωδικοί Barbie θα διατίθενται με ειδικές προσφορές σε συνεργαζόμενα καταστήματα.