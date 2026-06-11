Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου δρομολογεί ο όμιλος Fourlis - Σε τι αφορά

Τι αποκαλύπτουν πηγές του ομίλου Fourlis στο insider.gr.

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου δρομολογεί ο όμιλος Fourlis, το οποίο αφορά σε περίπου 250 υπαλλήλους και το οποίο περιλαμβάνει πακέτο παροχών που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 2,5 έτη καθαρών αποδοχών.

Όπως εξηγούν πηγές του ομίλου Fourlis στο insider.gr, το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο μετασχηματισμού που ακολουθεί ο όμιλος, με στόχο ένα νέο οργανωτικό μοντέλο το οποίο θα ομαδοποιεί όλα τα συστήματα και θα συμβάλλει στην περαιτέρω θωράκιση της εταιρείας.

Στο πλαίσιο ευρύτερου μετασχηματισμού

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο όμιλος έχει παρουσιάσει ήδη από τα τέλη του 2025 το όραμά του για το μέλλον και το οποίο συνοψίζεται στη δημιουργία μιας σύγχρονης πλατφόρμας λιανικής.

«Είμαστε ένας όμιλος, ο οποίος πρέπει να αποτελεί μια σύγχρονη πλατφόρμα λιανικής, πάνω στην οποία θα μπορείς να λειτουργείς με πολύ παραγωγικό τρόπο διαφορετικά retail concepts. Από τα συστήματα, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις ίδιες αποθήκες, τα ίδια συστήματα, το ίδιο CRM για όλες τις εταιρείες. Να μπορείς να κάνεις πράγματα κεντρικά με έναν πιο παραγωγικό τρόπο, αλλά και να μπορείς στο μέλλον να βάλεις και μια ακόμη αλυσίδα, να πας σε περισσότερες χώρες χωρίς αυτό να είναι δύσκολο», σχολίαζε πριν από μερικούς μήνες η διοίκηση του ομίλου.

Ποιους αφορά

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου έχει ήδη κοινοποιηθεί εσωτερικά εδώ και μήνες, τόσο στα σωματεία, όσο και στο σύνολο των εργαζομένων.

«Με στόχο αυτό το νέο οργανωτικό μοντέλο, ο όμιλος βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση. Ο ευρύτερος μετασχηματισμός μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες σε αρκετούς εργαζόμενους ώστε να αναπτύξουν νέες δεξιότητες ή και να μετακινηθούν σε νέες θέσεις και νέα πόστα. Όποιος δεν το επιθυμεί αυτό, έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο εθελοντικό πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης», σχολίαζαν οι ίδιες πηγές.

Το πρόγραμμα αφορά κατά κύριο σε εργαζόμενους που απασχολούνται στα κεντρικά του ομίλου στη Fourlis Holdings και στα ΙΚΕΑ, αλλά όχι σε υπαλλήλους που βρίσκονται στα καταστήματα και δη τους πωλητές. Το πρόγραμμα «ακουμπά» κυρίως εργαζόμενους με περισσότερα από 15 χρόνια προϋπηρεσίας και δη στελέχη του ομίλου που απασχολούνται σε διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες.

Ες αύριον τα σπουδαία

Περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης του ομίλου θα δοθούν αύριο 12 Ιουνίου, κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ομίλου.

Να σημειωθεί δε εδώ ότι η γνωστοποίηση για την εθελουσία προκάλεσε την αντίδραση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), η οποία, με ανακοίνωσή της, ζητά να μπει φρένο σε κάθε σχέδιο εθελούσιας εξόδου.