Απόδραση για δύο: 5 ελληνικά νησιά για ρομαντικές διακοπές

Αν ψάχνετε ποιο ελληνικό νησί να επισκεφτείτε φέτος με το ταίρι σας, φτιάξαμε μια λίστα με τους πέντε αγαπημένους μας προορισμούς ιδανικούς για ζευγάρια.

Καθώς διανύουμε το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, όλοι λίγο ή πολύ έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε τις διακοπές μας. Οι πιο οργανωμένοι έχουν ήδη προγραμματίσει τις αποδράσεις τους καιρό πριν, ενώ οι υπόλοιποι καταστρώνουν αυτή την περίοδο τα σχέδιά τους για τον Αύγουστο. Αν ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία και αναζητάτε το νησί, που θα χαρείτε τον έρωτά ας με το ταίρι σας αυτό το καλοκαίρι, μάλλον έχουμε απάντηση.



Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Jenny.gr