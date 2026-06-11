Μέση Ανατολή: Τουρκία και Σ. Αραβία κάνουν έκκληση για αποκλιμάκωση

Η Τουρκία κάλεσε σήμερα το Ιράν και τις ΗΠΑ να «σταματήσουν τα αμοιβαία πλήγματα», έπειτα από μια νέα νύκτα αμερικανικών βομβαρδισμών στους οποίους η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας στόχους σε χώρες του Κόλπου.

Η Τουρκία κάλεσε σήμερα το Ιράν και τις ΗΠΑ να «σταματήσουν τα αμοιβαία πλήγματα», έπειτα από μια νέα νύκτα αμερικανικών βομβαρδισμών στους οποίους η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας στόχους σε χώρες του Κόλπου.

«Οι αμοιβαίες επιθέσεις που ξεκίνησαν πριν από δύο ημέρες εγείρουν φόβους για κλιμάκωση (...) Συνιστούμε στα μέρη να σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις τους και να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου από τη Σόφια της Βουλγαρίας.

Εξάλλου η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις «ιρανικές επιθέσεις» εναντίον της Ιορδανίας, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, ενώ ζήτησε από το Πακιστάν να συνεχίσει τις μεσολαβητικές του προσπάθειες και εξήρε τον ρόλο που διαδραματίζει το Κατάρ υποστηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις.

Το Ριάντ ζήτησε να υπάρξει «αποκλιμάκωση» και «να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται υπό την αιγίδα του Πακιστάν, καθώς και οι προσπάθειες που τις συνοδεύουν από την πλευρά του Κατάρ», επεσήμανε το υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ