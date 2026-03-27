Νέες απώλειες στην Wall Street - Προς 5η σερί εβδομάδα απωλειών ο S&P 500

Νέες απώλειες στην Wall Street - Προς 5η σερί εβδομάδα απωλειών ο S&P 500
Wall Street / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Απώλειες 500 μονάδων για τον Dow Jones, στο -1,3% ο Nasdaq.

Τελευταία ενημέρωση 17:07

Σε πτωτικό κλίμα κινείται και σήμερα η Wall Street, όσο οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται ολοένα περισσότερο. Ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος εντείνεται μέρα με τη μέρα, έχει πλήξει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία, με πολλούς αναλυτές να φοβούνται μια επιστροφή στην οικονομική κατάσταση του 2008.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διολισθαίνει 0,7% στις 45.619 μονάδες, ενώ ο δείκτης Nasdaq σημειώνει απώλειες 1,2% στις 21.151 μονάδες. Ο S&P 500 υποχωρεί 0,7% στις 6.426 μονάδες,.

Οι κύριοι δείκτες οδεύουν προς την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση τους. Ο S&P 500 έχει υποχωρήσει περισσότερο από 1%, ενώ ο Nasdaq έχει υποχωρήσει περίπου 2%. Ο Dow Jones σημειώνει μέτριες απώλειες αυτή την εβδομάδα.

Τα διεθνή futures για το Brent αυξάνονται κατά 2,6% στα 110,82 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχα, η τιμή του αμερικανικού West Texas Intermediate αυξάνεται 3% στα 97,37 δολάρια ανά βαρέλι.

Μια επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα ήταν σωτήρια για την χρηματιστηριακή αγορά, η οποία έχει καταρρεύσει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η Δευτέρα ήταν η μοναδική ημέρα που το χρηματιστήριο σημείωσε κέρδη εν μέσω πολέμου, ύστερα από τη δήλωση Τραμπ για «παύση πυρός» σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν, δίνοντας ελπίδες στους επενδυτές ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδεχομένως να πλησιάζει προς το τέλος του.

Ωστόσο, οι επενδυτές αμφισβητούν αυτές τις δηλώσεις, αφού ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν φέρεται να δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης αυτή την εβδομάδα ότι η Τεχεράνη δεν έχει καμία πρόθεση να διεξάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ακόμη και αν οι ηγέτες της εξετάζουν μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο ταμπλό των μετοχών, η Microsoft βρίσκεται σε κίνδυνο να καταγράψει τη χειρότερη τριμηνιαία επίδοση της από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 25% στο πρώτο τρίμηνο, και βρίσκεται καθ' οδόν να καταγράψει τις μεγαλύτερες απώλειες από την πτώση 27% που είχε σημειώσει το τέταρτο τρίμηνο του 2008. Είναι με διαφορά η πιο «αδύναμη» μετοχή μεταξύ των Magnificent Seven στην αρχή του έτους, με τον ομαδικό δείκτη των 7, να υποχωρεί κατά 14% κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου.

Η Microsoft υποχωρεί πάνω από 2% μετά το άνοιγμα της Wall Street σήμερα, θέτοντάς την σε τροχιά για μια τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση στο κόκκινο.

