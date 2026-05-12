ΥΠΕΘΟΟ: Το «Ελλάδα 2.0» προχωρά με ισχυρές επιδόσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα

«Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει, για ακόμη μία φορά, να ασκήσει κριτική εργαλειοποιώντας επίσημα στοιχεία, αποδεικνύοντας ότι, είτε αγνοεί, είτε συνειδητά παραβλέπει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως εργαλείο επιδόσεων και όχι δαπανών» αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή αιτιάσεις που διατυπώνονται στον δημόσιο διάλογο.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

1) Πώς λειτουργεί το Ταμείο Ανάκαμψης;

Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν λειτουργεί όπως τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι ένα εργαλείο επιδόσεων (performance-based). Οι εκταμιεύσεις δεν εξαρτώνται από το πόσα χρήματα «ξοδεύτηκαν», αλλά από το αν επιτυγχάνονται:

συγκεκριμένα ορόσημα (milestones)

και στόχοι (targets).

Με απλά λόγια: Η Ελλάδα πληρώνεται όταν υλοποιεί μεταρρυθμίσεις και έργα- όχι όταν απλώς πραγματοποιεί δαπάνες.

2) Ποια είναι η πρόοδος υλοποίησης του Ελληνικού Σχεδίου;

Η πραγματικότητα είναι ότι το ελληνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0» εξελίσσεται με συνέπεια, ταχύτητα και ισχυρές επιδόσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε σταθερή τροχιά επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Τα δεδομένα είναι σαφή και αδιαμφισβήτητα:

24,6 δισ. ευρώ έχουν ήδη εισρεύσει στην ελληνική οικονομία, δηλαδή το 68% του συνολικού προϋπολογισμού, σε λιγότερο από πέντε χρόνια.

το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 10,9% του ΑΕΠ (2023), κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 1η θέση μεταξύ των κρατών- μελών ως προς τη σημασία των εκταμιεύσεων στην οικονομία.

παράλληλα, η χώρα παραμένει σταθερά στην πρώτη δεκάδα της ΕΕ σε εκταμιεύσεις έναντι προϋπολογισμού, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεπή πρόοδο υλοποίησης.

Οι επιχορηγήσεις: Απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη

Τα στοιχεία της Eurostat αφορούν σε εκταμιεύσεις και δαπάνες από την αρχή του προγράμματος έως τέλος του 2025. Έως 22 Νοεμβρίου 2025, η Ελλάδα είχε εισπράξει 54% των επιχορηγήσεων του ΤΑΑ. Με την εκταμίευση του 6ου αιτήματος πληρωμής στις 23 Νοεμβρίου, οι επιχορηγήσεις που είχαν εισπραχθεί έφτασαν στο 66% του Π/Υ.

Το γεγονός ότι περίπου 48,8% είχε φτάσει στο τέλος του 2025 στους τελικούς αποδέκτες είναι απολύτως αναμενόμενο και ισορροπημένο.

Στο τέλος του 2025:

12,04 δισ. ευρώ ήταν καθαρά ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις

Οι πληρωμές μέσω ΠΔΕ έφτασαν τα 13,6 δισ. ευρώ (53% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το ελληνικό σχέδιο, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι οπισθοβαρές, γι' αυτό και πρόκειται για φυσιολογική εξέλιξη της υλοποίησης έργων, καθώς οι δαπάνες επιταχύνονται στο τελικό στάδιο και θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται και το 2027, δεδομένου ότι η τελευταία εκταμίευση θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο 2026.

Τα δάνεια: Μοναδικό μοντέλο στην Ευρώπη

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ που κατευθύνει τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης αποκλειστικά στην ιδιωτική οικονομία:

Σε επιχειρήσεις για επενδύσεις Σε πολίτες για απόκτηση κατοικίας

Επιχειρηματικά δάνεια: 698 δανειακές συμβάσεις, κινητοποιούν επενδύσεις 23,9 δισ. ευρώ, 60% αφορά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκταμιεύσεις 11,7 δισ. ευρώ, που δίνονται προοδευτικά με την υλοποίηση των επενδύσεων

Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»: 13.970 εγκεκριμένα δάνεια για να αποκτήσουν πρώτη κατοικία πολίτες χαμηλών εισοδημάτων. Τα δάνεια θα συνεχίσουν να εκταμιεύονται έως το 2029, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα μακροπρόθεσμα.

3) Τι δείχνουν τα στοιχεία;

η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη

έχει επιτύχει υψηλό επίπεδο εκταμιεύσεων

προχωρά με μετρήσιμα αποτελέσματα και ολοκληρωμένα ορόσημα

εφαρμόζει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που ενισχύει ουσιαστικά την οικονομία

με τα πλήρη αποτελέσματα του Ταμείου να αποτυπώνονται στην οικονομία έως το 2027 και μακροπρόθεσμα.

Το ΠΑΣΟΚ, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου, όπως και όλοι όσοι διατυπώνουν αντίστοιχες αιτιάσεις στον δημόσιο διάλογο, πρέπει να καταλάβει ότι η πραγματικότητα δεν αντιστρέφεται μέσω της εργαλειοποίησης επίσημων στοιχείων. Εκτός και αν επιμένουν στο «αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα».