Microsoft: Η μετοχή οδεύει για το χειρότερο τρίμηνο από το 2008 - Το «διπλό χτύπημα» που δέχεται το AI

Στη διασταύρωση δύο ανησυχητικών τάσεων που ταλανίζουν τον τεχνολογικό τομέα βρίσκεται η Microsoft, οι οποίες έχουν θέσει τη μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού σε τροχιά για να καταγράψει τη χειρότερη τριμηνιαία επίδοσή της από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση πριν από δύο δεκαετίες, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Η πρώτη είναι πως ο γίγαντας του λογισμικού διπλασιάζει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, καθώς η Wall Street διερωτάται ολοένα και περισσότερο πότε οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα αποφέρουν πιο δραστικές αποδόσεις στην αύξηση των εσόδων. Η δεύτερη σχετίζεται με την πώληση των μετοχών λογισμικού από τους επενδυτές λόγω φόβων ότι οι νεοσύστατες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Anthropic και η OpenAI, δημιουργούν «AI agents» που μπορούν να αντικαταστήσουν προϊόντα που κατασκευάζονται από εταιρείες όπως η Microsoft.

«Υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι αντί να πληρώνουμε τη Microsoft, θα δούμε περισσότερους πελάτες να πηγαίνουν απευθείας σε προμηθευτές ΑΙ, κάτι που θα μπορούσε να διαταράξει την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα ή τουλάχιστον να πιέσει την τιμολόγηση και τα περιθώρια κέρδους», δήλωσε ο Τζόναθαν Κόφσκι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Janus Henderson Investors.

Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 25% στο πρώτο τρίμηνο, και βρίσκεται καθ' οδόν να καταγράψει τις μεγαλύτερες απώλειες από την πτώση 27% που είχε σημειώσει το τέταρτο τρίμηνο του 2008. Είναι με διαφορά η πιο «αδύναμη» μετοχή μεταξύ των Magnificent Seven στην αρχή του έτους, με τον ομαδικό δείκτη των 7, να υποχωρεί κατά 14% κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου.

Η Microsoft υποχωρεί πάνω από 2% μετά το άνοιγμα της Wall Street την Παρασκευή, θέτοντάς την σε τροχιά για μια τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση στο κόκκινο.

«Η Microsoft έχει γίνει πολύ πιο κεφαλαιακά απαιτητική», δήλωσε ο Κόφσκι. «Για να έχουν οι μετοχές καλύτερη απόδοση στο μέλλον, πρέπει να γίνουμε πιο σίγουροι ότι η ανάπτυξη λογισμικού δεν θα επιβραδυνθεί σημαντικά» τόνισε.

Το selloff δείχνει πως η μετοχή δείχνει σχετικά φθηνή, διαπραγματευόμενη σε τιμή μικρότερη από 20 φορές τα κέρδη τους επόμενους 12 μήνες, η χαμηλότερη από τον Ιούνιο του 2016.

Παρόλο που η Wall Street παραμένει αισιόδοξη ότι θα αναδειχθεί μακροπρόθεσμα νικήτρια από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Microsoft πρέπει ακόμη να συμβαδίσει με την κούρσα δαπανών των hyperscalers, μια στάση που θα μπορούσε να περιπλέξει οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη αντιστροφή του κλίματος. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρείας προβλέπεται να φτάσουν τα 146 δισ. δολ. στο οικονομικό έτος 2026, το οποίο ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου. Αυτό είναι αυξημένο κατά περίπου 66% από τα 88 δισ. δολ. του οικονομικού έτους 2025 και το ποσό αναμένεται να εκτοξευθεί στα 170 δισεκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2027 και στα 191 δισ. δολ. το οικονομικό έτος 2028, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.