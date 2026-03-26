Το Ιράν «πληγώνει» την Wall Street: «Βουτιά» 470 μονάδες ο Dow, σε έδαφος διόρθωσης ο Nasdaq

Οι αμερικανικές μετοχές δέχτηκαν νέο πλήγμα την Πέμπτη εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τις οικονομικές του επιπτώσεις, με τον τεχνολογικό Nasdaq να κλείνει την ημέρα σε έδαφος διόρθωσης.

Η Wall Street ξεκίνησε με ήπιες πτωτικές τάσεις, ωστόσο οι μαζικές πωλήσεις απέκτησαν δυναμική κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές δεν βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ του πολέμου που μαίνεται για 27η ημέρα και «άφησαν» τις θέσεις τους στις τεχνολογικές μετοχές.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε απώλειες 470 μονάδων ή 1,01% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 45.959 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε 1,72% στις 6.478 μονάδες. Ισχυρότερες πιέσεις για τον Nasdaq που κατέγραψε πτώση 2,38% στις 21.408 μονάδες.

Ο τεχνολογικός κλάδος δέχθηκε ισχυρό πλήγμα, με τις “Magnificent Seven” να «πληγώνονται» σημαντικά. Η Meta «βούτηξε» -7,96% και λόγω των σημαντικών νομικών εξελίξεων, μετά την επιβολή περιοριστικών μέτρων στους αλγόριθμους των social media, ώστε να αποφεύγεται η εθιστική τους επίδραση ειδικά στους ανήλικους. H Nvidia έχασε πάνω από 4%, η Alphabet περισσότερο από 3%, η Tesla 3,5% και η Amazon σχεδόν 2%, σε μία «μαύρη» συνεδρίαση για τις Big Tech.

Η αγορά δεν μπορεί να διακρίνει ξεκάθαρα μηνύματα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αφού λαμβάνει αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το αν βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει να εννοηθεί ότι τελικά μπορεί να μην επιτευχθεί συμφωνία, ενώ την ίδια ώρα μίλησε για το «δώρο» των 10 τάνκερ που επέτρεψε το Ιράν να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ ως ένδειξη καλής θέλησης. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Τραμπ στην απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιο των 15 σημείων που μετέφεραν οι ΗΠΑ στο Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ασαφείς γεωπολιτικές εξελίξεις, έσπρωξαν εκ νέου υψηλότερα το πετρέλαιο, με το Brent να ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας τις πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Μιλώντας για την πρόσφατη απόδοση των τιμών του πετρελαίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η άνοδός τους, καθώς και η πίεση που παρατηρείται στην ευρύτερη αγορά, δεν είναι τόσο άσχημη όσο περίμενε. «Όλα θα επιστρέψουν εκεί που ήταν και πιθανώς χαμηλότερα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στα μάκρο της ημέρας, αύξηση σύμφωνη με τις εκτιμήσεις κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα ο αριθμός των Αμερικανών που κατέθεσαν αίτηση για επίδομα ανεργίας. Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις διαμορφώθηκαν στις 210.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 21 Μαρτίου, αυξημένες κατά 5.000 από την προηγούμενη εβδομάδα

Ωστόσο, στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας διετίας διαμορφώθηκε ο αριθμός των συνεχιζόμενων αιτήσεων, οι οποίες την προηγούμενη εβδομάδα μειώθηκαν κατά 32.000 και ανήλθαν στα 1,82 εκατομμύρια. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τις 25 Μαΐου 2024, γεγονός που ενισχύει μια τάση κατά την οποία οι εργοδότες διστάζουν να μειώσουν το προσωπικό, ακόμη και όταν οι προσλήψεις παραμένουν αναιμικές.