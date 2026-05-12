Μία ανάσα από την προεδρία της Fed ο Γουόρς

Ένα ακόμη βήμα προς την ανάληψη της προεδρίας της Fed έκανε ο Κέβιν Γουόρς την Τρίτη, επικρατώντας σε μια κρίσιμη ψηφοφορία στη Γερουσία που τον τοποθετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της FOMC που καθορίζει τα επιτόκια και θα συνεδριάσει στις 16-17 Ιουνίου.

Η άνω βουλή ψήφισε υπέρ της έγκρισης του διορισμού του με 51 ψήφους υπέρ έναντι 45 κατά. Η επόμενη ψηφοφορία για τον εκλεκτό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της FOMC από το 2006 έως το 2011, είναι για την ανάδειξη του προέδρου, η οποία αναμένεται την Τετάρτη.

Η θητεία των διοικητών διαρκεί 14 χρόνια, ενώ η θητεία του προέδρου είναι τετραετής.

Εάν όλα κυλήσουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Λευκού Οίκου, ο 56χρονος Γουόρς θα αναλάβει τη θέση του Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η οκταετής θητεία στο τιμόνι θα λήξει επίσημα την Παρασκευή. Ωστόσο, η θητεία του Πάουελ στο διοικητικό συμβούλιο δεν λήγει πριν από το 2028 και έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική έρευνα για τα έργα ανακαίνισης στα κεντρικά γραφεία της Fed.

Ο Γουόρς έρχεται στη Fed σε μια δύσκολη περίοδο για την νομισματική πολιτική. Ο πόλεμος στο Ιράν και οι δασμοί Τραμπ έχουν ασκήσει ανοδική πίεση στον πληθωρισμό, που έφτασε τον Απρίλιο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών ετών. Ταυτόχρονα, η αγορά εργασίας έχει επωφεληθεί από ένα περιβάλλον χαμηλών προσλήψεων και έχει κρατήσει την ανεργία υπό έλεγχο, ακόμη και όταν η αύξηση των μισθών ήταν αισθητή.