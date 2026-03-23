Wall Street: «Ανάσα» στους δείκτες από τις δηλώσεις Τραμπ για συνομιλίες με Ιράν

Ανοδική αντίδραση προκάλεσαν στους δείκτες της Wall Street οι δηλώσεις του Τραμπ για «παύση πυρός» σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν, δίνοντας ελπίδες στους επενδυτές ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου και αναζωπύρωσε φόβους για παγκόσμια ύφεση ενδεχομένως να πλησιάζει προς το τέλος του.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 1,9% ή 867,85 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 καταγράφει κέρδη 1,7% στις 6.617 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται ενισχυμένος κατά 1,91% στις 22.060 μονάδες.

«Ανάσα» δίνεται και στους επιμέρους κλάδους, όπως οι τράπεζες, οι βιομηχανικές αλλά και οι τεχνολογικές εταιρείες.

Ειδικότερα η JPMorgan Chase αναρριχάται άνοδο άνω του 2%, ενώ η Morgan Stanley κερδίζει σχεδόν 3%. Η Caterpillar και η Deere προσθέτουν 4% και 2% έκαστη. Η Nvidia και η Apple σημειώνουν κέρδη 2%, ενώ οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών Delta Air Lines και η United Airlines, σημείωσαν άνοδο 3% και 4% αντίστοιχα.

Ωστόσο, οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου παρέμειναν στο «κόκκινο» με την Exxon Mobil και τη Chevron να σημειώνουν πτώση.

Πριν από το rebound της Δευτέρας, ο Dow και ο Nasdaq βρίσκονταν κοντά σε έδαφος διόρθωσης έχοντας υποχωρήσει σχεδόν 9,8% από τα ρεκόρ τους έως την Παρασκευή. Από την άλλη, ο S&P 500 απείχε 7% από το ιστορικό του υψηλό πριν τη σημερινή άνοδο.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε πως «οι ΗΠΑ και η χώρα του Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με μία πλήρη και ολική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Με βάση τον τόνο και το ύφος αυτών των σε βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συζητήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ' όλη την εβδομάδα, έχω δώσει εντολή στο υπουργείο να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση εναντίον ιρανικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών υποδομών για περίοδο πέντε ημερών».

Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε επικαλούμενο πηγή ότι δεν υπάρχει άμεση ή έμμεση επικοινωνία με τις ΗΠΑ, παρά τη δήλωση Τραμπ.