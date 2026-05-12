Austriacard: Αύξηση 61% στα καθαρά κέρδη το α΄ τρίμηνο

Η Διοίκηση αναμένει ομαλοποίηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και ενίσχυση των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες στο Β' Εξάμηνο 2026.

Αύξηση 61% σε ετήσια βάση, στα 4,1 εκατ. ευρώ, σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της Austriacard για το α' τρίμηνο 2026 λόγω της αύξησης των κερδών EBIT (+18% έναντι του α' Τριμήνου 2025) και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων (-11% έναντι του Α’ Τριμήνου 2025), καθώς συνεχίζεται η απομόχλευση του Ισολογισμού του Ομίλου (τα δάνεια και δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν 2% έναντι της 31/12/2025).

Τα ενοποιημένα έσοδα βρέθηκαν στα 89,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 8% έναντι του Α’ Τριμήνου 2025), λόγω της ισχυρής αύξησης των εσόδων από τις λύσεις Digital Technologies (+83% έναντι του Α’ Τριμήνου 2025) και τις λύσεις Ταυτοποίησης & Πληρωμών (Identity & Payment) (+7% έναντι του Α’ Τριμήνου 2025). Οι 3 γεωγραφικοί τομείς του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση εσόδων έναντι του Α’ Τριμήνου 2025, με τον τομέα WEST να αναδεικνύεται ως ο ξεκάθαρος πρωταγωνιστής.

Οι λύσεις Digital Technologies σημείωσαν αύξηση 83% έναντι του Α’ Τριμήνου 2025), υποστηριζόμενες από την επιταχυνόμενη υλοποίηση μεγάλης κλίμακας έργων ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα (συνεισφορά 6 εκατ. ευρώ έσοδα έναντι του Α’ Τριμήνου 2025). Οι λύσεις Ταυτοποίησης & Πληρωμών (Identity & Payment) (+7% έναντι του Α’ Τριμήνου 2025) στηρίχθηκαν στην ισχυρή ανάπτυξη από πελάτες Fintech στον τομέα WEST καθώς και στη στρατηγική ανάπτυξης με λύσεις Ταυτοποίησης (Identity) στον τομέα MEA.

Τα EBITDA ανήλθαν στα 11,5 εκατ. ευρώ (+11% έναντι του Α’ Τριμήνου 2025), υποστηριζόμενα από την αύξηση των εσόδων και την ευνοϊκότερη διάρθρωση των εσόδων προς υπηρεσίες και λύσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Το περιθώριο EBITDA του Ομίλου διευρύνθηκε κατά περίπου 30 μονάδες βάσης έναντι του Α’ Τριμήνου 2025 στο 12.9%.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε εκροές 7,5 εκατ. ευρώ το α' Τρίμηνο 2026 επηρεασμένες αρνητικά από την εποχική αύξηση του κεφαλαίου κίνησης, η οποία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στο χρονισμό της τιμολόγησης έργων - συγκεκριμένα στην επιταχυνόμενη υλοποίηση συμβασιοποιημένων έργων ψηφιοποίησης του ελληνικού δημόσιου τομέα, τα οποία τιμολογούνται κατά την ολοκλήρωσή τους - καθώς και σε προηγούμενες συμβατικές υποχρεώσεις αγορών με βασικούς προμηθευτές. Η εν λόγω προσωρινή επιδείνωση στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες δεν αποδίδεται σε καμία περίπτωση σε διαρθρωτική επιδείνωση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Διοίκηση αναμένει ομαλοποίηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και ενίσχυση των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες στο Β' Εξάμηνο 2026, που θα οδηγηθεί από τη σταδιακή μετατροπή των απαιτήσεων από συμβάσεις σε τιμολογήσεις και εισπράξεις, καθώς και από τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα της επαναδιαπραγμάτευσης - που πραγματοποιήθηκε πέρυσι - των συμβατικών υποχρεώσεων αγορών του Ομίλου με τους κύριους προμηθευτές για chips καρτών.

Η Μόχλευση (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) του Ομίλου (1,9 φορές), έναντι 1,7 φορές το Έτος 2025, διατηρήθηκε σε υγιή επίπεδα, εντός του μεσοπρόθεσμου στόχου (1,5-2 φορές). Ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου στα 94,5 εκατ. ευρώ (έναντι 81,6 εκατ. ευρώ το Έτος 2025), με την προαναφερθείσα προσωρινή χρήση ταμειακών διαθεσίμων, λόγω αναγκών κεφαλαίου κίνησης, να υπερσκελίζει τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του Ισολογισμού.

Προοπτικές 2026

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η επίδοση του Α' Τριμήνου 2026 υποστηρίζει και είναι συνεπής με τους στόχους της Διοίκησης για τη χρήση 2026, όπως αυτοί έχουν κοινοποιηθεί προηγουμένως (Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Έτους 2025). Η ισχυρή ανάπτυξη σε ετήσια βάση των λύσεων Digital Technologies καθώς και των λύσεων Ταυτοποίησης & Πληρωμών (Identity & Payment), σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA του Ομίλου κατά το τρίμηνο, ενισχύει την πεποίθηση της Διοίκησης ως προς την επίτευξη υψηλού μονοψήφιου ρυθμού στα Έσοδα του Ομίλου και περαιτέρω διεύρυνσης του περιθωρίου EBITDA για το σύνολο του έτους, παρά το εύθραυστο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Μανώλης Κόντος, δήλωσε:

«Το Α' τρίμηνο 2026 επιβεβαιώνει ότι οι στρατηγικές μας επιλογές αποδίδουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι λύσεις Digital Technologies αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό, οι λύσεις Ταυτοποίησης & Πληρωμών (Identity & Payment) συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος σε ανταγωνιστικές αγορές, και η γεωγραφική διαφοροποίηση των εσόδων μας αποδεικνύει την ανθεκτικότητά της. Στις βασικές και αναδυόμενες αγορές μας - στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο και τον τομέα MEA - η εμπορική δυναμική που χτίζουμε μάς επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία την πορεία του Ομίλου στο υπόλοιπο του 2026.

Παράλληλα, διαπιστώνουμε τις πρώτες απτές αποδείξεις ότι οι στρατηγικές μας παρακείμενες δραστηριότητες έχουν πρακτικό αντίκρισμα. Το GaiaB™ Appliance εξασφάλισε το πρώτο του διεθνές συμβόλαιο. Η διαδικασία τεχνικής έγκρισης από τη Cartes Bancaires στη Γαλλία βρίσκεται σε εξέλιξη, ανοίγοντας πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές καρτών πληρωμών στην Ευρώπη. Η πιστοποίηση SAMA mada έχει πλέον καταστήσει τη Σαουδική Αραβία προσβάσιμη. Πρόκειται για αγορές στις οποίες ένα χρόνο πριν δεν είχαμε παρουσία ή δεν διαθέταμε τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, και η σταδιακή πρόσβασή μας σε αυτές αποδεικνύει στην πράξη τη στοχευμένη γεωγραφική και προϊοντική διαφοροποίηση που αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής μας».