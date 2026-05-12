Η Λιθουανία θα μπορούσε να συνδράμει στην αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ

Μπορεί να στείλει έως 40 στρατιώτες και προσωπικό για να συνδράμουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στα Στενά του Ορμούζ.

Η Λιθουανία θα μπορούσε να συνδράμει το αρχηγείο μιας ενδεχόμενης αποστολής για την προστασία της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ, συνεισφέροντας με τις δυνατότητες και τους πόρους που διαθέτει για την αποναρκοθέτηση των Στενών, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας αυτής της Βαλτικής, στρατηγός Ραϊμούντας Βάικσνορας.

«Εστιάζουμε κυρίως στην αποστολή δυνάμεων αποναρκοθέτησης και διοικητικών δυνάμεων. Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη, θέλουμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες», δήλωσε ο Βάικσνορας σε συνέντευξη Τύπου στο Βίλνιους.

Τη Δευτέρα, το Κρατικό Συμβούλιο Άμυνας της Λιθουανίας, του οποίου προεδρεύει ο πρόεδρος της χώρας, σε πρόταση του προς το κοινοβούλιο αναφέρει ότι μπορεί να στείλει έως 40 στρατιώτες και προσωπικό για να συνδράμουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στα Στενά του Ορμούζ.

Το Σάββατο, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι αποστέλλει πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για μια ενδεχόμενη πολυεθνική επιχείρηση με στόχο την προστασία της ναυτιλίας στα Στενά, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ