Ειδήσεις | Διεθνή

Η Λιθουανία θα μπορούσε να συνδράμει στην αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Λιθουανία θα μπορούσε να συνδράμει στην αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Μπορεί να στείλει έως 40 στρατιώτες και προσωπικό για να συνδράμουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στα Στενά του Ορμούζ.

Η Λιθουανία θα μπορούσε να συνδράμει το αρχηγείο μιας ενδεχόμενης αποστολής για την προστασία της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ, συνεισφέροντας με τις δυνατότητες και τους πόρους που διαθέτει για την αποναρκοθέτηση των Στενών, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας αυτής της Βαλτικής, στρατηγός Ραϊμούντας Βάικσνορας.

«Εστιάζουμε κυρίως στην αποστολή δυνάμεων αποναρκοθέτησης και διοικητικών δυνάμεων. Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη, θέλουμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες», δήλωσε ο Βάικσνορας σε συνέντευξη Τύπου στο Βίλνιους.

Τη Δευτέρα, το Κρατικό Συμβούλιο Άμυνας της Λιθουανίας, του οποίου προεδρεύει ο πρόεδρος της χώρας, σε πρόταση του προς το κοινοβούλιο αναφέρει ότι μπορεί να στείλει έως 40 στρατιώτες και προσωπικό για να συνδράμουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στα Στενά του Ορμούζ.

Το Σάββατο, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι αποστέλλει πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για μια ενδεχόμενη πολυεθνική επιχείρηση με στόχο την προστασία της ναυτιλίας στα Στενά, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η Alter Ego αποκτά το 10% στα γυμναστήρια Alterlife έναντι 4,75 εκατ. ευρώ

Skroutz: Από garage company της Νέας Ιωνίας σε asset της Blackstone

Ζει στιγμές δόξας το κοτόπουλο των McDonald's

tags:
Λιθουανία
Στενά του Ορμούζ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider