«Φοβήθηκε» το 6x6 κερδών ο χρυσός

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε κατά 1,4% στα 4.669,33 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ έχασαν 1,1% στα 4.675,90 δολάρια.

Δεν μπόρεσε να διευρύνει σε έξι τις «πράσινες» συνεδριάσεις του ο χρυσός την Τρίτη, καθώς οι τιμές του δέχτηκαν πιέσεις από τις λιγοστές ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, που ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου ακόμη υψηλότερα, ενώ διάχυτες είναι οι επενδυτικές ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την προοπτική διατήρησης των επιτοκίων παγκοσμίως στα τρέχοντα επίπεδα.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 1% στα 4.685,99 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ έχασαν 0,7% στα 4.693,90 δολάρια. Το ασήμι στην αγορά σποτ απώλεσε 2,4% στα 84,06 δολάρια, αφού έφτασε σε υψηλό δύο μηνών ενδοσυνεδριακά ενώ η πλατίνα διολίσθησε 1,7% στα 2.096,19 δολάρια και το παλλάδιο κατρακύλησε 2,4% στα 1.473 δολάρια.

«Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου αυξάνουν τον κίνδυνο η Fed και άλλες κεντρικές τράπεζες να αναγκαστούν να αυξήσουν τα επιτόκια για να καταπολεμήσουν αυτό που σίγουρα θα προκύψει ως στασιμοπληθωρισμός. Έτσι, ο χρυσός ανταποκρίνεται σε αυτό», επεσήμανε ο Μπαρτ Μέλεκ, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν 3% καθώς οι ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν εξασθενούν μετά τη δήλωση Τραμπ ότι η εκεχειρία ήταν «σε μηχανική υποστήριξη», καθώς η Τεχεράνη απέρριψε μια πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Στο πεδίο των μάκρο, ο ΔΤΚ στις ΗΠΑ κλιμακώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Απρίλιο, στη μεγαλύτερη ετήσια άνοδό του εδώ και σχεδόν τρία χρόνια στο 3,8% με τους traders να προβλέπουν πως η Fed θα διατηρήσει πάλι τα επιτόκια στον «πάγο».