Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση Μαγιάρ στην Ουγγαρία

Newsroom
Ο Μάγιαρ έδωσε σήμερα δικαίωμα άσκησης βέτο σε τέσσερις βασικούς υπουργούς της νέας κεντροδεξιάς ουγγρικής κυβέρνησης.

Οι υπουργοί της νέας κεντροδεξιάς κυβέρνησης του Ούγγρου πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ ορκίστηκαν σήμερα στη Βουλή, ολοκληρώνοντας τη συγκρότηση του υπουργικού συμβουλίου του, αφού οι βουλευτές ενέκριναν τους διορισμούς.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι υπουργοί Υγείας, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Οικονομικών θα έχουν δικαίωμα άσκησης βέτο σε κυβερνητικές αποφάσεις, επειδή αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτήρισε τα πιο περίπλοκα καθήκοντα στον επερχόμενο κύκλο διακυβέρνησης.

Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγαρία
Κυβέρνηση
