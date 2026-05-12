FDA: Παραιτείται από Επίτροπος ο Μάρτι Μάκαρι - Ποιος αναλαμβάνει προσωρινά

Ο αναπληρωτής Επίτροπος του FDA, Κάιλ Διαμάντας θα αναλάβει προσωρινά επικεφαλής του FDA, σύμφωνα με το Politico, το οποίο μετέδωσε πρώτο την είδηση.

Ο Επίτροπος του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), Μάρτι Μάκαρι σκοπεύει να υποβάλει σήμερα την παραίτησή του, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις προθέσεις του.

Η αποχώρηση του Μάκαρι είναι η τελευταία, μέχρι στιγμής, αλλαγή στην ηγεσία του ομοσπονδιακού υπουργείου Υγείας, έπειτα από εβδομάδες έντονης φημολογίας και μιας εντεινόμενης εκστρατείας πίεσης.

Η παραίτηση του Μάκαρι έρχεται έπειτα από εβδομάδες έντονων πιέσεων από ισχυρά στελέχη των Ρεπουμπλικάνων, ομάδες κατά των αμβλώσεων και τη συντακτική ομάδα της Wall Street Journal, ενώ ταυτόχρονα συγκρουόταν με κορυφαίους αξιωματούχους στον Λευκό Οίκο και το υπουργείο Υγείας. Την περασμένη Παρασκευή το πρακτορείο Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδίαζε να τον απολύσει.

Ο Μάκαρι είχε επικριθεί για διάφορες ενέργειές του, όπως για το πώς χειρίστηκε την επανεισαγωγή προϊόντων ατμίσματος με γεύσεις στην αμερικανική αγορά, ενώ διαφώνησε δημοσίως με φαρμακοβιομηχανίες για την αξιολόγηση φαρμάκων και εμβολίων.

Η WSJ δημοσίευσε τουλάχιστον έξι άρθρα γνώμης που κατακεραύνωναν τον Μάκαρι για αμφιλεγόμενες απορρίψεις φαρμάκων συμπεριλαμβανομένου και, πιο πρόσφατα, ενός αντικαρκινικού φαρμάκου της Replimune, και ζητούσαν την αποπομπή του.

Σύμφωνα με πολλές πηγές που γνώριζαν την κατάσταση, ορισμένοι σύμβουλοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχαν οργιστεί με την ταραχώδη διαχείριση του Μάκαρι στον FDA, τη δημόσια κριτική και τις αρνητικές ειδήσεις για τις αποφάσεις που λαμβάνονταν υπό την ηγεσία του και πολλοί είχαν συγκρουστεί προσωπικά μαζί του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ