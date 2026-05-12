Επίσκεψη Γκίλφοϊλ στην αμερικανική βάση της Σούδας

Στα Χανιά βρίσκεται από το μεσημέρι στις 04:00 όπου έφτασε με ιδιωτική πτήση στο διεθνές αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρέσβειρα, κατά την πρώτη της επίσημη παρουσία στα Χανιά, επισκέφθηκε την αμερικανική βάση της Σούδας, ώστε να ενημερωθεί από τους επιτελικούς σχετικά με τη λειτουργία της και θέματα τα οποία συζήτησε με τον διοικητή και ανώτατους αξιωματικούς.

Η βάση της Σούδας χαρακτηρίζεται ως μεγάλης σημασίας χώρος που αφορά την αμυντική συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ διαμένει σε ξενοδοχείο των Χανίων, όπου και ξεκουράστηκε αμέσως μετά την ενημερωτική της επίσκεψη στη βάση της Σούδας.

Αυτή την ώρα παρατίθεται δείπνο προς τιμήν της, παρουσία της αυτοδιοικητικής και της περιφερειακής ηγεσίας, του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, του δημάρχου Παναγιώτη Σημανδηράκη, του αντιπεριφερειάρχη Νικολάου Καλογερή, εκπροσώπων των αρχών, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.