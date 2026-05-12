Συμφωνία για την απόκτηση του 10% των γυμναστηρίων Alterlife από την Fitquest Συμβουλευτική Α.Ε. έναντι 4,75 εκατ. ευρώ, υπέγραψε η θυγατρική της Alter Ego Media, Αlter Ego Ventures Μονοπρόσωπη του Βαγγέλη Μαρινάκη. «Η Alterlife αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο όμιλο υπηρεσιών λιανικής που κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των υπηρεσιών ευεξίας (wellness) στην Ελλάδα, με 90 ιδιόκτητα ή/και franchise γυμναστήρια, 165.000 μέλη και περίπου 1.700 απασχολούμενους» σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Όπως τονίζεται, το deal θα υλοποιηθεί μέσω αγοράς μετοχών από υφιστάμενους μετόχους (2,25 εκατ. ευρώ) και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (2,5 εκατ. ευρώ), έναντι συνολικού ποσού 4,75 εκατ. ευρώ. Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί κατά 55% από προϊόν τραπεζικού δανεισμού και κατά 45% από αντληθέντα κεφάλαια από τη δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Euronext Athens (κεφάλαια που θα εισφερθούν από την Εταιρεία στην ALTER EGO VENTURES μέσω ΑΜΚ της τελευταίας).

Σύμφωνα με τους όρους της Συναλλαγής, η συμμετοχή της Alter Ego Ventures στην εταιρεία Fitquest Συμβουλευτική Α.Ε. θα ανέλθει σε ποσοστό 10% και η Συναλλαγή εντάσσεται στο επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας που υλοποιείται μέσω της ALTER EGO VENTURES η οποία αποτελεί το εταιρικό επενδυτικό σχήμα (corporate venture capital) του Ομίλου Alter Ego Media.

«Η ALTER EGO VENTURES επενδύει σε εταιρείες που παρουσιάζουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και συνέργειες με τις δραστηριότητες του Ομίλου. Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς καιτο άρθρο 4.1. του Κανονισμού του Euronext Athens, όπως ισχύει» καταλήγει.