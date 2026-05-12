Νέα κέρδη για το πετρέλαιο: Στα 107 δολάρια το Brent - Άλμα 4,2% για WTΙ

«Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, σε μια παγωμένη σύγκρουση», τόνισε ο Άμος Χόχσταϊν, ο οποίος διετέλεσε ανώτερος σύμβουλος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Την ανιούσα πήρε εκ νέου το πετρέλαιο την Τρίτη, καθώς η αισιοδοξία ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εξασθενεί. Τα futures του αργού Brent παράδοσης Ιουλίου σημείωσαν άνοδο 3,4% στα 107,77 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate παράδοσης Ιουνίου σκαρφάλωσαν 4,2% στα 102,18 δολάρια το βαρέλι.

«Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, σε μια παγωμένη σύγκρουση», τόνισε ο Άμος Χόχσταϊν, ο οποίος διετέλεσε ανώτερος σύμβουλος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν. «Εν τω μεταξύ, τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, επομένως βρισκόμαστε σε κατάσταση χωρίς πόλεμο, χωρίς πετρέλαιο, χωρίς Στενά», πρόσθεσε ενώ ο Τραμπ κατευθύνεται στην Κίνα για να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλές, σε ένα εύρος από 90 έως 100 δολάρια ανά βαρέλι, για το υπόλοιπο του έτους και μέχρι το 2027, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά στις αρχές Ιουνίου, επεσήμανε, υπογραμμίζοντας πως η αγορά πετρελαίου οδεύει σε σημαντικούς μπελάδες εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο.

«Όταν πέφτεις από τον γκρεμό στο πετρέλαιο και την ενέργεια, είναι πολύ δύσκολο να ξανασηκωθείς. Και τότε για να επέλθει ομαλοποίηση, χρειάζεται πολύς χρόνος» ανέφερε. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το WTI και το Brent μετρούν ράλι άνω του 40%. «Οι τιμές του πετρελαίου είναι ασταθείς και μπορούν να αυξηθούν περαιτέρω εάν η σύναψη συμφωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμείνει ακανθώδης», ανέφερε η Citi.

Η εκ νέου κλιμάκωση στον πόλεμο του Ιράν είναι σίγουρα πιθανή, εκτίμησε ο Χένρι Γουίλκισον, επικεφαλής στο τμήμα πληροφοριών στην εταιρεία υπηρεσιών γεωπολιτικού κινδύνου Dragonfly. «Ο Τραμπ μπορεί να ζητήσει από τον Σι να πιέσει το Ιράν να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ αργότερα αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια συνομιλιών μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ», σημείωσε.