Νέα έρευνα Fed για το ιδιωτικό χρέος στις ΗΠΑ: Στα 1,25 τρισ. δολάρια οι οφειλές των πιστωτικών καρτών

Στα 1,25 τρισ. δολάρια διαμορφώθηκαν οι οφειλές των πιστωτικών καρτών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με νέα έκθεση της Fed της Νέας Υόρκης για το χρέος των νοικοκυριών που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Σύμφωνα με το CBΝC, οι οφειλές μειώθηκαν 25 δισ. δολάρια από το δ' τρίμηνο αλλά αυξήθηκαν 5,9% σε ετήσια βάση.

Ταυτόχρονα, τα στεγαστικά δάνεια, τα δάνεια για αυτοκίνητα και οι πιστωτικές γραμμές για την αγορά κατοικίας ανέβασαν στροφές, σύμφωνα με την Fed της Νέας Υόρκης.

Συνολικά, «τα επίπεδα χρέους των νοικοκυριών ανέβηκαν ελαφρώς, με μέτριες αυξήσεις στις περισσότερες κατηγορίες να αντισταθμίζουν την εποχιακή μείωση των υπολοίπων πιστωτικών καρτών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ντάνιελ Μάνγκρουμ, ερευνητής οικονομολόγος στην Fed της Νέας Υόρκης.

Κοντά στο τέλος του έτους, το χρέος πιστωτικών καρτών συχνά αυξάνεται καθώς οι καταναλωτές αυξάνουν τις δαπάνες τους κατά την περίοδο αιχμής των εορτών.

Στη συνέχεια, συνήθως μειώνεται κατά το πρώτο τρίμηνο όμως παρά την αποκλιμάκωση των οφειλών των πιστωτικών καρτών, το άλμα στις τιμές της βενζίνης έχουν επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.