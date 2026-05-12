Μεικτά πρόσημα στη Wall Street μετά τον πληθωρισμό - Πιέσεις στους ημιαγωγούς

Αποκαθηλώθηκαν από τα χθεσινά τους οι S&P 500 και Nasdaq την Τρίτη στη Wall Street, λόγω των πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας και των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν με ανησυχία απέναντι στα στοιχεία για τον πληθωρισμό Απριλίου που σκαρφάλωσε σε υψηλό τριετίας, με τους δείκτες να σημειώνουν μεικτά πρόσημα. Ο Dow Jones κέρδισε 0,11% στις 49.760 μονάδες, ο S&P 500 απώλεσε 0,16% στις 7.400 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,71% στις 26.088 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Micron Technology -η οποία οδήγησε τον διευρυμένο και τον τεχνολογικό δείκτη σε νέα ιστορικά υψηλά χτες- αποδυναμώθηκε 3,61%. Η μετοχή σημείωσε άνοδο άνω του 37% την περασμένη εβδομάδα και περίπου 53% τον περασμένο μήνα εν μέσω ενός ράλι στα τσιπ μνήμης. ο τίτλος της Advanced Micro Devices και της Qualcomm κατέγραψαν απώλειες 2,29% και 11,46% αντίστοιχα.

Η AMD σημείωσε άνοδο άνω του 26% την περασμένη εβδομάδα και άνω του 74% τον Απρίλιο, ενώ η Qualcomm κέρδισε σχεδόν 24% την περασμένη εβδομάδα και άνω του 39% τον περασμένο μήνα. Εν τω μεταξύ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate αναρριχήθηκαν πάνω από τα 101 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αργό πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «απίστευτα αδύναμη» και δήλωσε ότι βρισκόταν «σε μηχανική υποστήριξη», αφού έκανε λόγο για «απαράδεκτη» αντιπρόταση από την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Καθώς οι τιμές της ενέργειας παραμένουν υψηλές, θα δοθεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στα δεδομένα για τον πληθωρισμό, ώστε να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν στην οικονομία των ΗΠΑ.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) ανέβασε ταχύτητα 0,6% τον Απρίλιο, με ετήσιο ρυθμό ανόδου στο 3,8%, σε υψηλό από τον Μάιο του 2023, με τις πιέσεις να πηγάζουν κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας από τον πόλεμο στο Ιράν. «Δεν είναι σαν να είναι χιονοστιβάδα, αλλά είναι μια σταθερή ανοδική κίνηση», υπογράμμισε ο Τόμας Μάρτιν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο πληθωρισμός απλώς «θα συνεχίσει να κλιμακώνεται» όσο περισσότερο συνεχίζεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εν μέσω έλλειψης προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. «Καθώς το φυσικό αέριο και άλλες τιμές είναι υψηλότερες, θα πλήξουν όλο και περισσότερους ανθρώπους, επομένως ο καταναλωτές θα πρέπει να προετοιμαστεί να δώσει νέους αγώνες στην καθημερινότητά του», σχολίασε.