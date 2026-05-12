Λάμψα: Δάνειο 19,4 εκατ. ευρώ για τη θυγατρική «ΕΛΑΤΟΣ ΙΚΕ»

Δάνειο 19,485 εκατ. ευρώ με την Εθνική Τράπεζα και το Ελληνικό Δημόσιο, διάρκειας 15 ετών υπέγραψε η 100% θυγατρική εταιρεία της Λάμψα με την επωνυμία «ΕΛΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

Δάνειο 19,485 εκατ. ευρώ με την Εθνική Τράπεζα και το Ελληνικό Δημόσιο, διάρκειας 15 ετών υπέγραψε η 100% θυγατρική εταιρεία της Λάμψα με την επωνυμία «ΕΛΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σκοπός είναι η κάλυψη μέρους του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους για την υλοποίηση στην Ελλάδα της Επιλέξιμης Επένδυσης που αφορά στην επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας “Elatos Resort & Health Club” που ευρίσκεται στη θέση Ίταμος, της Κοινότητας Επταλόφου, της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, η οποία εντάσσεται στις Επιλέξιμες Δράσεις «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» και «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» (το «Επιλέξιμο Έργο» ή το «Έργο» ή «Επιλέξιμη Επένδυση»), το οποίο κρίθηκε επιλέξιμο να χρηματοδοτηθεί με Κεφάλαια ΤΑΑ, σύμφωνα με την διαδικασία έγκρισης τελικών αποδεκτών και επιλέξιμων επενδύσεων και να συγχρηματοδοτηθεί με ίδια διαθέσιμα της Τράπεζας.

«Η Εταιρεία συμβλήθηκε σήμερα, την 12.05.2026, ως Εγγυήτρια στην ως άνω σύμβαση χρεωλυτικού δανείου υπέρ της ΕΛΑΤΟΣ ΙΚΕ προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της Τράπεζας από την ως άνω Σύμβαση Δανείου μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της Συμβάσεως Δανείου κατά το κεφάλαιο, τους τόκους, κάθε είδους, τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις και γενικά την εκπλήρωση από την ΕΛΑΤΟΣ ΙΚΕ (πρωτοφειλέτη) όλων των υποχρεώσεων που θα αναλάβει από την Σύμβαση Δανείου, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον μετ’ αυτού και ως αυτοφειλέτριας, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση του Δανείου, παραιτουμένης της ενστάσεως της διζήσεως, του δικαιώματος υποκαταστάσεως του άρθρου 858 του ΑΚ και των ενστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 853, 862-864 και 866-868 του Α.Κ. σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και παραιτούμενη του δικαιώματος αναγωγής κατά της ΕΛΑΤΟΣ ΙΚΕ σε κάθε περίπτωση» υπογραμμίζεται.

«Η διάρκεια της παρεχομένης άνω εγγυήσεως θα ισχύει μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της Συμβάσεως Δανείου θα καλύπτει δε κάθε απαίτηση της Τράπεζας από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και των τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα σε περίπτωση καταγγελίας της Συμβάσεως Δανείου για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους της Σύμβασης Δανείου λόγο, από αδικαιολόγητο πλουτισμό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της πρωτοφειλέτριας εταιρείας ΕΛΑΤΟΣ ΙΚΕ έναντι της Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Δανείου. Η Εταιρεία θα ενέχεται εις ολόκληρον με την οφειλέτρια υπέρ ής η εγγύηση ΕΛΑΤΟΣ ΙΚΕ σε κάθε περίπτωση και ως αυτοφειλέτρια, παραιτούμενη της ενστάσεως διζήσεως, του δικαιώματος υποκαταστάσεως του άρθρου 858 του ΑΚ και των ενστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 853, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα και παραιτούμενη του δικαιώματος αναγωγής κατά της ΕΛΑΤΟΣ ΙΚΕ σε κάθε περίπτωση. Η εγγυητική ευθύνη της Εταιρείας θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση οποιασδήποτε παράτασης της διάρκειας του Δανείου ή της τροποποίησης των όρων του χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της» αναφέρεται.

«Η παροχή της ανωτέρω εγγύησης θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας, υπηρετεί επομένως το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι η υπέρ’ ης η εγγύηση, ήτοι η ΕΛΑΤΟΣ ΙΚΕ είναι θυγατρική της Εταιρείας κατά ποσοστό 100%, είναι συνεργαζόμενη με την Εταιρεία με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα ενώ η παροχή της εγγύησης αποσκοπεί στο να διευκολύνει τον εταιρικό σκοπό τόσο της υπέρ’ ης η εγγύηση εταιρείας και τη χρηματοδότησή της όσο και της Εταιρείας με την υλοποίηση των κοινών επιχειρηματικών σχεδίων, αφετέρου δε η Εταιρεία, ως παρέχουσα την εγγύηση, θα επωφεληθεί τα μέγιστα, αφού μετέχει στην υπέρ ης η εγγύηση με ποσοστό 100 %. Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν απαιτείται η χορήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικής άδειας για την παροχή της εγγύησης, πληρουμένων των προϋποθέσεων της εξαίρεσης της παρ. 3 περ. ε’ του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, καθώς η υπέρ ης η εγγύηση είναι θυγατρική της Εταιρείας σε ποσοστό 100% και η παροχή της εγγύησης εξυπηρετεί το συμφέρον αμφοτέρων των εταιρειών» καταλήγει.