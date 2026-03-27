Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent - Η παράταση Τραμπ δεν άμβλυνε τους φόβους

Ανοδικά κινείται η τιμή του πετρελαίου καθώς η απόφαση του Τραμπ να δώσει 10ήμερη παράταση στο τελεσίγραφο προς το Ιράν προκειμένου να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ δεν κατάφερε να αμβλύνει τις ανησυχίες για την προσφορά.

Ειδικότερα, τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν κέρδη 2,7% στα 110,93 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα futures του WTI για παράδοση Μαΐου ενισχύονται κατά 2,49% στα 96,84 δολάρια ανά βαρέλι.

Την Πέμπτη ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «πηγαίνουν αρκετά καλά παρά τις «εσφαλμένες δηλώσεις για το αντίθετο από τα ΜΜΕ που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις».

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης αυτής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα αναστείλει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν έως τις 6 Απριλίου, με το Ιράν να μην έχει σχολιάσει ακόμη τις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι το Ιράν επέτρεψε σε 10 πετρελαιοφόρα να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ αυτή την εβδομάδα ως «δώρο» προς τις ΗΠΑ.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ για ενδείξεις ανάφλεξης ή αποκλιμάκωσης, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζουν να προκαλούν αστάθεια στις τιμές της ενέργειας. Υπενθυμίζεται πως το πέρασμα αυτό αποτελεί ζωτική αρτηρία για τις παγκόσμιες ροές αργού πετρελαίου.