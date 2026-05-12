Έρευνα ξενοδόχων για Αθήνα: Αύξηση 10% της ημερήσιας δαπάνης από τουρίστες - «Αγκάθι» οι υποδομές

Ισχυρή θέση στον τουριστικό χάρτη διατηρούν η Αθήνα και η Αττική, με υψηλή συνολική ικανοποίηση, ιδιαίτερα θετικά επίπεδα σύστασης και σαφή συναισθηματική σύνδεση με τους επισκέπτες. Ο πολιτισμός παραμένει το ισχυρότερο πλεονέκτημα του προορισμού, με βαθμολογία 9,2, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα εξακολουθεί να γίνεται αντιληπτή πρωτίστως ως πόλη πολιτιστικής κληρονομιάς, ταυτότητας και ιστορικού βάθους.

Τα στοιχεία από την ετήσια «Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών» από την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ) σε συνεργασία με τον διεθνή αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και την GBR Consulting που παρουσιάστηκαν σήμερα στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, έδειξαν ότι οι μισοί ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η επίσκεψή τους στην Αθήνα τους έκανε να αισθανθούν πολιτιστικά εμπλουτισμένοι, ενώ 43% αισθάνθηκαν χαρά, 30% χαλάρωση και 25% έμπνευση.

«Το θέμα των υποδομών της πόλης είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες» ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αργοσαρωνικού, Ευγένιος Βασιλικός. Παράλληλα υποστήριξε ότι «η φετινή έρευνα καταγράφει για πρώτη φορά, από το 2017, μείωση της επισκεψιμότητας στο παραλιακό μέτωπο, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνεχή προβολή και ανάδειξη του προορισμού. Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας για την ανάδειξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, ενισχύοντας συνολικά την Αττική και τα νησιά του Αργοσαρωνικού».

Τα αποτελέσματα για το τουριστικό έτος 2025 στην Αθήνα παρουσιάστηκαν από τους επικεφαλής της έρευνας, Μαριπόλα Κώτση, Τομεάρχη Έρευνας Αγοράς ΔΑΑ και Stefan Merkenhof, Managing Consultant GBR Consulting. Όπως προκύπτει, η Αθήνα γίνεται αντιληπτή ως συμπεριληπτικός και φιλόξενος προορισμός, με το 81% των τουριστών να θεωρεί την πόλη συμπεριληπτική και φιλόξενη για όλους τους επισκέπτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, εθνότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας. Οι επισκέπτες με συγκεκριμένες ανάγκες προσβασιμότητας ανέφεραν ότι η βοήθεια και οι σχετικές υπηρεσίες, όπου χρειάστηκαν, ήταν άμεσα διαθέσιμες και χρήσιμες. Όλες οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την προσβασιμότητα αξιολογήθηκαν υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, αν και το ευρύτερο αστικό περιβάλλον εξακολουθεί να αφήνει περιθώρια βελτίωσης.

Το προφίλ των επισκεπτών επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα λειτουργεί, τόσο ως αυτοτελής προορισμός, όσο και ως μέρος ενός ευρύτερου ταξιδιού στην Ελλάδα. Η αναψυχή παραμένει ο κυρίαρχος λόγος ταξιδιού, αντιπροσωπεύοντας το 75% των επισκέψεων, ενώ το 61% των ερωτηθέντων επισκέφθηκε την Αθήνα για πρώτη φορά. Ταυτόχρονα, μόνο το 29% παρέμεινε αποκλειστικά στην Αθήνα, γεγονός που σημαίνει ότι οι περισσότεροι επισκέπτες συνδυάζουν την πρωτεύουσα με άλλους ελληνικούς προορισμούς.

Η ημερήσια δαπάνη στην πόλη αυξήθηκε κατά 10% το 2025 σε σχέση με το 2024, δημιουργώντας θετική οικονομική επίδραση για την Αθήνα. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα αξιοθέατα και τη διασκέδαση, με συνολική ετήσια άνοδο 16%, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επισκέπτες είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν για ουσιαστικές δραστηριότητες, πολιτιστικό περιεχόμενο και ευκαιρίες αναψυχής. Ωστόσο, η αναγνωρισιμότητα συγκεκριμένων εκδηλώσεων, ειδικών προσφορών και συμπληρωματικών εμπειριών παραμένει σχετικά περιορισμένη. Αυτό δείχνει περισσότερο ένα κενό επικοινωνίας, παρά απαραίτητα ένα κενό προϊόντος: παρότι η Αθήνα διαθέτει πλούσιο περιεχόμενο, η μετατροπή του σε ορατές και άμεσα διαθέσιμες προς κράτηση εμπειρίες παραμένει ατελής.

Το 2025 σηματοδοτεί μια καμπή, καθώς για πρώτη φορά από το 2017 η πλειονότητα των τουριστών δεν επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας. Μεταξύ όσων επισκέφθηκαν το παραλιακό μέτωπο και έκαναν μπάνιο, η ικανοποίηση ήταν υψηλότερη από πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα, η καθαριότητα της παραλίας ήταν 8,6 και η ποιότητα της θάλασσας 8,0. Το συμπέρασμα είναι σαφές: το παραλιακό προϊόν εκτιμάται όταν βιώνεται, αλλά προφανώς δεν είναι ακόμη επαρκώς ενταγμένο στη διαδρομή του επισκέπτη.

Το ίδιο ισχύει και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Η αναγνωρισιμότητα και η επισκεψιμότητα παραμένουν περιορισμένες, ενώ ο βασικός λόγος μη επίσκεψης είναι η έλλειψη χρόνου, ακολουθούμενη από την προτίμηση για άλλα νησιά και την έλλειψη ενημέρωσης. Συνολικά, το παραλιακό μέτωπο και τα κοντινά νησιά, αποτελούν υπο-αξιοποιημένα στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, ευρύτερη διάχυση των επισκεπτών και μια πλουσιότερη εμπειρία στην Αττική.

Την ίδια στιγμή, η ικανοποίηση από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τους δημόσιους χώρους παραμένει συγκριτικά χαμηλή. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα πάρκα/πράσινο βαθμολογήθηκαν με 7,4, ενώ οι πλατείες και τα πεζοδρόμια με 6,8, η κατάσταση της ατμόσφαιρας και η δημόσια καθαριότητα με 6,6 και η κατάσταση θορύβου με 6,4. Ορισμένοι δείκτες, ιδίως τα πάρκα και η καθαριότητα, βελτιώθηκαν το 2025. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου, οι συγκεκριμένοι τομείς παραμένουν μεταξύ των ασθενέστερων παραμέτρων της εμπειρίας στην Αθήνα. Πρόκειται για δομικό ζήτημα: παρά την ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και την υψηλή ελκυστικότητά της, η ποιότητα του δημόσιου χώρου εξακολουθεί να υπολείπεται των προσδοκιών που δημιουργεί ο προορισμός.

Παρά την αύξηση κατά 10,1% των αφίξεων κατοίκων του εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2025, η επίδραση στην ξενοδοχειακή πληρότητα ήταν περιορισμένη (+0,9%), με το ξενοδοχειακό δυναμικό να παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερό. Αντίθετα, η μέση τιμή δωματίου κατέγραψε συγκρατημένη αύξηση (+2,5%). Η βελτίωση εντοπίζεται κυρίως στη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος-Μάρτιος), όπου καταγράφεται αύξηση τόσο της πληρότητας (+5,3%) όσο και της μέσης τιμής (+5,4%). Αντίθετα, κατά την περίοδο αιχμής (Απρίλιος-Οκτώβριος), η πληρότητα υποχώρησε (-1,2%), παρά τη συνέχιση της ανόδου της μέσης τιμής (+2,7%).Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η Αθήνα προχωρά με επιτυχία στην επιμήκυνση της ζήτησης τη χειμερινή περίοδο. Ωστόσο, η περίοδος υψηλής ζήτησης εμφανίζει ενδείξεις κορεσμού, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες περαιτέρω αύξησης του όγκου χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο διαφοροποίησης προϊόντος, διαχείρισης ζήτησης και ενίσχυσης της τοποθέτησης υψηλότερης αξίας.

Σε σύγκριση με ανταγωνιστικές πόλεις της Μεσογείου, η Αθήνα παρουσιάζει ισχυρή επίδοση στην πληρότητα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στο δείγμα ανταγωνιστών. Ωστόσο, παραμένει ασθενέστερη σε επίπεδο τιμών, ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο. Η Ρώμη επιτυγχάνει αισθητά υψηλότερη μέση τιμή δωματίου, ενώ η Αθήνα βρίσκεται στη μέση του δείγματος ως προς τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο, σε επίπεδα παρόμοια με τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη.

Από την πλευρά της, η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, ανέφερε: «Τα αποτελέσματα της φετινής ετήσιας έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών της Αττικής, ποσοτικά και ποιοτικά, αναδεικνύουν έναν προορισμό με ισχυρή ελκυστικότητα, υψηλή συνολική ικανοποίηση και σαφή συναισθηματική σύνδεση με τους επισκέπτες του. Την ίδια στιγμή, η έρευνα φωτίζει και τα σημεία που χρειάζονται προσοχή: την ποιότητα του δημόσιου χώρου, την καθαριότητα, την προσβασιμότητα, την καλύτερη αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και των νησιών του Αργοσαρωνικού, την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των υποδομών, καθώς και τις δυνατότητες διαμόρφωσης ειδικότερων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων».

Σημειώνεται ότι το 2025, χρονιά-ορόσημο για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 34 εκατ. επιβάτες, περίπου 2 εκατ. περισσότερους από το 2024, ενώ συνολικά στην 25ετία, ο ΔΑΑ έχει εξυπηρετήσει πάνω από 440 εκατ. επιβάτες. Η διεθνής κίνηση αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, φτάνοντας τα 24 εκατ. επιβάτες, ενώ οι ξένοι επισκέπτες ανήλθαν σε 8,7 εκατ., αυξημένοι κατά 10% σε σχέση με το 2024. Το δίκτυο του αεροδρομίου ενισχύθηκε περαιτέρω, με περισσότερους από 141 διεθνείς προορισμούς/αεροδρόμια, καθώς και με την προσθήκη 17 νέων προορισμών/αεροδρομίων, 17 νέων συχνοτήτων και 5 νέων αεροπορικών εταιρειών. Οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν το 2025 στην πρώτη αγορά ξένων επισκεπτών για την Αθήνα, με περίπου 1,2 εκατ. επισκέπτες και αύξηση 12%, ενώ σημαντική δυναμική κατέγραψαν και βασικές ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Γερμανία και η Ιταλία. Περίπου το 25%-30% των ξένων επισκεπτών επιλέγουν την Αθήνα ως αποκλειστικό προορισμό, ενώ περίπου 35% τη συνδυάζουν με άλλους προορισμούς στην Ελλάδα. Η μέση διαμονή στην Αθήνα ανέρχεται σε 3 ημέρες, ενώ η συνολική διάρκεια ταξιδιού στην Ελλάδα φτάνει κατά μέσο όρο τις 10 ημέρες. Η Αθήνα παραμένει έντονα εποχικός προορισμός, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ξένων επισκεπτών συγκεντρώνεται την περίοδο Απριλίου-Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η αύξηση των αποκλειστικών επισκεπτών της Αθήνας δείχνει περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης της πόλης ως προορισμού όλο τον χρόνο. Η Ευρώπη λειτουργεί κυρίως ως αγορά σύντομων και συχνών citybreak ταξιδιών, οι ΗΠΑ ως ώριμη και υψηλότερης δαπάνης αγορά, η Ασία/Ωκεανία ως αγορά αναψυχής μεγαλύτερης διάρκειας, και η Μέση Ανατολή ως νεότερη, πιο σύνθετη και επαναλαμβανόμενη αγορά. Τα πρώτα στοιχεία του 2026 επιβεβαιώνουν τη θετική δυναμική, με την επιβατική κίνηση του α' τριμήνου να φτάνει τα 6,3 εκατ. επιβάτες (+8,1%) και τη διεθνή κίνηση τα 4,5 εκατ. επιβάτες (+8,5%).