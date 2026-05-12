Καταλύτης στην αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων εγκεφάλου το Ινστιτούτο Νευροαγγειακής Καινοτομίας

Το Ινστιτούτο συγκεντρώνει δωρεές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδας, για υποτροφίες φοιτητών στις ΗΠΑ και δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Καταλύτης της επιστημονικής συνεργασίας και της συγκέντρωσης πόρων για τις μεταπτυχιακές σπουδές Ελλήνων φοιτητών στοχεύει να καταστεί το νεοσύστατο Ινστιτούτο Νευροαγγειακής Καινοτομίας, που ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία ενός πατέρα νεαρού ασθενή, που υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και μιας εξαιρετικής επιστημονικής ομάδας.

Με την στήριξη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της Ελλάδας, το νεοσύστατο Ινστιτούτο ως μη Κερδοσκοπικός Φορέας επιθυμεί να συνδράμει στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων εγκεφάλου, επιτυγχάνοντας διακρατικές συνεργασίες και στηρίζοντας οικονομικά με υποτροφίες ύψους 80.000 ευρώ ετησίως τους Έλληνες φοιτητές που θα επιθυμήσουν να εξειδικευτούν στη νευρολογία και τη νευροχειρουργική στα διάσημα Πανεπιστήμια Stanford και Harvard των ΗΠΑ, στο νοσοκομείο (ή καλύτερα στο οικοσύστημα υγείας) Mount Sinai της Νέας Υόρκης και στην Mayo Clinic, που περιλαμβάνονται μεταξύ των πιο προηγμένων Κέντρων διεθνώς για τα αιμορραγικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια που οφείλονται σε διαρραγή ανευρυσμάτων του εγκεφάλου.

Πώς ξεκίνησε το όραμα

Πρόεδρος του Ινστιτούτου είναι ο Ιωάννης Φωτεινός, που πριν από δύο χρόνια κόντεψε να χάσει τον γιό του από διαρραγέν ανεύρυσμα εγκεφάλου. Μέσα στην ατυχία του, ο τότε 29χρονος νεαρός βρίσκονταν στην Νέα Υόρκη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο διάσημο νοσοκομείο Mount Sinai, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Παρότι η περίπτωση του ήταν από τις πιο δύσκολες που έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ, η γρήγορη αντιμετώπιση του διαρραγέντος ανευρύσματος του έσωσε τη ζωή. Δύο χρόνια μετά ο 31 ετών γιός του Ιωάννη Φωτεινού δίνει καθημερινά τον αγώνα της αποκατάστασης στην Ελλάδα.

Ο πατέρας του θέλησε να κάνει κάτι για να βοηθήσει τα νέα παιδιά και τους ενήλικες που υφίσταται διαρραγή ανευρύσματος εγκεφάλου, μια επείγουσα κατάσταση υγείας η οποία μπορεί να απειλήσει τη ζωή του ασθενούς. Όπως όλοι γνωρίζουμε μετά την πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας του (πρώην) Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, τα ανευρύσματα εγκεφάλου σπάνια δίνουν προειδοποιητικά συμπτώματα, προτού διαρραγούν και συνήθως εντοπίζονται σε έναν τυχαίο ιατρικό έλεγχο ή όταν «σπάνε», οπότε ο ασθενής μπορεί να καταρρεύσει και σε αυτή την περίπτωση κάθε λεπτό μετρά για τη ζωή του. Το ζητούμενο για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους είναι να έχουμε άριστους γιατρούς, ερευνητικά προγράμματα που προωθούν τη γνώση και την εξειδίκευση, διεθνείς συνεργασίες με τα κορυφαία κέντρα στον κόσμο που βρίσκονται στις ΗΠΑ, την Ζυρίχη της Ελβετίας και το Ανόβερο της Γερμανίας) και άρτιο εξοπλισμό στο νοσοκομείο, όπως είναι οι ψηφιακοί αγγειογράφοι που μπορούν να κάνουν μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς ακτινοβολία και χωρίς σκιαγραφικό (άρα συνιστούν ελάχιστα επεμβατική μέθοδο διάγνωσης).

Στήριξη από μεγάλες επιχειρήσεις

Το νεοσύστατο Ινστιτούτο έχει ήδη δεχτεί αίτημα από μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο για την απόκτηση ψηφιακού αγγειογράφου και στο έργο του Ινστιτούτου υποστηρικτές είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού φορέα στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: Η Alpha Bank, ο Μυτιληναίος (METLEN), ο Κοπελούζος (Copelouzos Group), η Οικογένεια Αλαφούζου, το Ίδρυμα Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, το Ίδρυμα Κόκκαλη, ο Αερολιμένας Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Άκτωρ και ο Άβαξ (Avax Group).

1.000 περιστατικά ετησίως στην Ελλάδα

Όπως εξηγούν ο Σπύρος Καραδήμας επίκουρος καθηγητής Νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ, Επιστημονικός Σύμβουλος του νεοσύστατου Ινστιτούτου και ο Γιώργος Στράντζαλης, Καθηγητής Νευροχειρουργικής στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΕΚΠΑ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα 1000 περιστατικά διαρραγέντος ανευρύσματος εγκεφάλου, τα οποία αντιμετωπίζονται κυρίως στα νοσοκομεία «Ευαγγελισμός», «Αττικόν», Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πάτρας και ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Θεραπεία επιλογής αποτελεί ο εμβολισμός καθώς είναι λιγότερο επεμβατική μέθοδος και παρομοιάζει με την τοποθέτηση ενός στεντ σε αγγείο, μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Διεθνώς διαρραγή ανευρυσμάτων εγκεφάλου υφίστανται 1,2-1,3 εκατ. ασθενείς, με τη μέση ηλικία διαρραγής να είναι κοντά στα 50 έτη, ωστόσο υπάρχουν δυστυχώς και περιστατικά σε νεότερες ηλικίες. Τα ανευρύσματα οφείλονται σε μια γενετική ατέλεια κατά την οποία το εσωτερικό τοίχωμα των αγγείων του εγκεφάλου «φουσκώνει» με τα χρόνια και δημιουργεί ένα εξόγκωμα σαν «μπαλονάκι». Ο κίνδυνος προκύπτει όταν το μπαλονάκι αυτό «σπάει» και επέρχεται εγκεφαλική αιμορραγία η οποία ταμπονάρεται μέσα στον εγκεφαλικό ιστό. Αν βέβαια η αιμορραγία είναι μεγάλη μπορεί να επέλθει θάνατος αμέσως-κάτι που ισχύει δυστυχώς στο 15% των διαρραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου.

Ποιοι μπορεί να ωφεληθούν από προληπτική διαγνωστική εξέταση

Σε επίπεδο προληπτικής εξέτασης μια ψηφιακή αγγειογραφία θα μπορούσε να γίνει, όχι οριζόντια στον πληθυσμό της χώρας, αλλά μόνο σε ανθρώπους με βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό. Οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσαν στην ηλικία των 25-30 ετών να εξεταστούν προληπτικά. Σημειώνεται ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο Γιώργος Μυλωνάκης καθώς προ 20ετίας είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία από ανεύρυσμα ο πατέρας του. Μέσα στην ατυχία του ο (πρώην) Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ήταν πάντως τυχερός, καθώς λόγω της γειτνίασης του Μεγάρου Μαξίμου με τον «Ευαγγελισμό», μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε και υποβλήθηκε σε εμβολισμό σε λιγότερο από 2-2,5 ώρες από την διαρραγή του ανευρύσματος. Σε πανελλήνιο επίπεδο είναι από τις πιο γρήγορες αντιμετωπίσεις διαρραγέντος ανευρύσματος εγκεφάλου που έχει συντελεστεί στη χώρα. Σημειώνεται ότι τις ημέρες, πριν το συμβάν. ο Γ. Μυλωνάκης βρίσκονταν στις ΗΠΑ σε επαγγελματικό ταξίδι και αν πάθαινε την εγκεφαλική αιμορραγία εν ώρα πτήσης, η διάσωσή του θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Ευτυχώς όλα συνέβησαν κοντά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας, από το οποίο ο Γ. Μυλωνάλης έχει λάβει εξιτήριο και συνεχίζει την αποθεραπεία του σε Κέντρο στη Γερμανία.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι κατά τη διαρραγή του το ανεύρυσμα εγκεφάλου προκαλεί ένα πονοκέφαλος που πολλοί ασθενείς αναφέρουν σαν φοβερά δυνατό. «Έχεις την αίσθηση ότι έπεσε ένα ολόκληρο κομμάτι μάρμαρο ξαφνικά στο κεφάλι σου» λέει ο καθηγητής Γιώργος Στράντζαλης και ο πονοκέφαλος δεν υποχωρεί ούτε με τα πιο ισχυρά αναλγητικά. Αν νιώσει τέτοιο πόνο ο ασθενής πρέπει αμέσως να διακομισθεί στο νοσοκομείο.