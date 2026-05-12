Η Ρωσία υποβαθμίζει σε 0,4% την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026

Σε υποβάθμιση της ανάπτυξης για το 2026 από 1,3% σε 0,4% προχώρησε η Ρωσία, παρά την έκρηξη στις τιμές ενέργειας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, Αλεξάντερ Νόβακ, η πτωτική αναθεώρηση αποδίδεται στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, στις υπερβολικές κρατικές δαπάνες και στις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Όπως μεταδίδουν οι FT, έπειτα από αρκετά χρόνια ανάπτυξης με ώθηση από τις στρατιωτικές δαπάνες, κάθε επιπλέον μήνας του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία προσθέτει στις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο του έτους για πρώτη φορά από το 2023.

Επιπλέον, η αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν βελτιώνει την κατάσταση καθώς η Ρωσία θα χρειαζόταν οι τιμές του πετρελαίου να παραμείνουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να αντισταθμίσει τα υπόλοιπα οικονομικά προβλήματα, σύμφωνα με αναλυτές.

Σε συνέντευξή του στη ρωσική εφημερίδα Vedomosti που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ο Νόβακ ανέφερε επίσης μια «αλλαγή στη δομή των δαπανών», συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των κοινωνικών και στρατιωτικών δαπανών, ως μία από τις βασικές προκλήσεις για την οικονομία.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η οικονομία θα διατηρήσει «θετική δυναμική» φέτος και προβλέπει ότι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας θα αυξηθεί σταδιακά έως το 2,4% το 2029,

«Η οικονομική δυναμική είναι κυκλική: μια περίοδος υψηλής ανάπτυξης ακολουθείται πάντα από προσαρμογή», δήλωσε ο Νόβακ, περιγράφοντας τη σημερινή φάση ως «φυσιολογική».

