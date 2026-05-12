Η βρετανική πολιτική κρίση έριξε τη «σκιά» της στις ευρωαγορές

Απώλειες κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη καθώς οι προοπτικές για ταχεία επίλυση του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν φαίνονται ολοένα και πιο δυσοίωνες, ενώ η πρωθυπουργία του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία κρέμεται από μια κλωστή. Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 1,05% στις 606,34 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 έχασε 1,41% στις 5.812 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης απώλεσε 1,54% στις 23.974 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο διολίσθησε 0,04% στις 10.265 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε απώλειες 0,95% και τις 7.979 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώθηκε 1,36% στις 48.990 μονάδες ενώ ο IBEX 35 έκλεισε στο -1,56% στις 17.573 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή του γερμανικού βιοτεχνολογικού γίγαντα Bayer έκανε ράλι 3,67% μετά τα μεγέθη α' τριμήνου, που ανέφερε αύξηση 9% στα λειτουργικά κέρδη, σε 4,5 δισ. ευρώ, ενώ επιβεβαίωσε τις προβλέψεις του για το 2026. Ο γίγαντας των τηλεπικοινωνιών Vodafone ανακοίνωσε κέρδη για το σύνολο του οικονομικού έτους όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση στα 40,5 δισ. ευρώ, υπολείποντας ελαφρώς της εκτίμησης συναίνεσης που συγκέντρωσε η LSEG, με αποτέλεσμα ο τίτλος του να κατρακυλήσει 7,7%.

Οι επενδυτές παρακολουθούν την πολιτική κρίση στη Βρετανία, καθώς οι υπουργοί της κυβέρνησης Στάρμερ ενώθηκαν με περισσότερους από 70 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος ζητώντας από τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί ή να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του μετά την κακή απόδοση του κυβερνώντος κόμματος στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, ο Στάρμερ δήλωσε στην εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του την Τρίτη ότι δεν παραιτείται και αντ' αυτού θα «συνεχίσει να κυβερνά». Υπενθύμισε στους συναδέλφους του ότι το Εργατικό Κόμμα έχει μια διαδικασία για τα θέματα ηγεσίας, η οποία δεν είχε ακόμη ενεργοποιηθεί ενώ ανέλαβε την ευθύνη για τα κακά αποτελέσματα των εκλογών.

Ελέω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στο Λονδίνο και την Ντάουνινγκ Στριτ, οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων, γνωστών ως gilts, πήραν την ανιούσα την Τρίτη. Η απόδοση του 10ετούς σκαρφάλωσε 10 μονάδες βάσης υψηλότερα στο 5,10%. Η βρετανική λίρα, εν τω μεταξύ, υποχώρησε 0,7% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και -0,3% έναντι του ευρώ.

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραπ επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχύβιου «Σχεδίου Ελευθερία», με ευρύτερο πεδίο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν ως απάντηση στα σχόλια του χθες, ενώ συνεχίζουν και σήμερα ανοδικά διευρύνοντας τα κέρδη τους, με το Brent να αγγίζει τα 105 δολάρια.