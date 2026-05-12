Κάλας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, μετά το τέλος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών σε σύνθεση υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι «σήμερα υπήρξαν κράτη-μέλη που ανέφεραν πως θα συνεισφέρουν περισσότερα πλοία στην επιχείρηση Aspides. Είναι, λοιπόν, ο ταχύτερος τρόπος να προχωρήσουμε», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιες είναι οι χώρες αυτές.

Όπως επισήμανε, «οι ναυτικές επιχειρήσεις της ΕΕ στην περιοχή μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην αποκατάσταση των ενεργειακών και εμπορικών ροών. Η επιχείρηση Aspides συμβάλλει ήδη ουσιαστικά στην προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, όμως οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να επεκταθούν και στα Στενά του Ορμούζ. Αυτό απαιτεί μόνο αλλαγή της εντολής της». «Και αν χρειαστεί να τροποποιηθεί η εντολή ώστε να καλύπτει και δραστηριότητες εκκαθάρισης ναρκών, τότε μπορούμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε η κ. Κάλας, «τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται παγιδευμένα σε μια γκρίζα ζώνη μεταξύ πολέμου και ειρήνης». Παράλληλα, σημείωσε ότι «η επιχείρηση Aspides θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στον "Συνασπισμό των Προθύμων" για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ». Όπως τόνισε, «αν η ιδέα της "Συμμαχίας των Προθύμων" είναι η συμμετοχή κρατών για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, τότε η αποστολή Aspides μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο».

Στην υπόλοιπη ατζέντα, οι υπουργοί Άμυνας συζήτησαν την κάλυψη των ευρωπαϊκών κενών στις αμυντικές δυνατότητες και ζήτησαν ταχύτερη παραγωγή οπλικών συστημάτων. Στη συζήτηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι της αμυντικής βιομηχανίας, οι οποίοι ανέφεραν τα βασικά εμπόδια στην αύξηση της παραγωγής.

Τέλος, στο ζήτημα της Ουκρανίας, η ΕΕ προχωρά στην ενίσχυση του δορυφορικού κέντρου της ΕΕ, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, να εντοπίζει τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας και να βοηθά στην αποτροπή της παράκαμψης των κυρώσεων, με την κ. Κάλας να δηλώνει ότι «προχωρούμε το έργο μας σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας της ΕΕ προς την Ουκρανία όταν υπάρξει εκεχειρία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ