Πρέσινγκ από Γαλλία στην ΕΕ για Ελβετία - Τι ζητά

«Θα χρειαστεί λίγος χρόνος αλλά θα τα καταφέρουμε, είμαι βέβαιος. Σε κάθε περίπτωση, βασιστείτε πάνω μου ότι θα φέρω εις πέρας αυτή τη μεταρρύθμιση», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εργασίας της Γαλλίας σκοπεύει «να ασκήσει πιέσεις» στην Ελβετία, ώστε να εφαρμόσει μια νέα ευρωπαϊκή συμφωνία, με βάση την οποία η χώρα όπου βρίσκεται ο τόπος εργασίας και όχι εκείνη της διαμονής θα καταβάλει στο μέλλον τα επιδόματα ανεργίας στους διασυνοριακούς εργαζομένους.

Υπενθυμίζοντας ότι με το σύστημα που ισχύει σήμερα η Γαλλία «χάνει 860 εκατομμύρια ευρώ ετησίως», ο Ζαν-Πιερ Φαραντού διαβεβαίωσε το κοινοβούλιο ότι ήδη υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός για την περίπτωση του Λουξεμβούργου. Το Μεγάλο Δουκάτο, «θέλοντας και μη, θα πρέπει να εφαρμόσει τους νέους κανονισμούς» που θα τεθούν σε εφαρμογή μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 29 Απριλίου μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ, έπειτα από μια δεκαετία συνομιλιών, εξήγησε ο υπουργός.

Το Λουξεμβούργο είναι η δεύτερη κυριότερη χώρα εργασίας για τους Γάλλους διασυνοριακούς εργαζομένους. Ο αριθμός των Γάλλων ανέργων που λαμβάνουν επιδόματα και είχαν εργαστεί στο Λουξεμβούργο ανερχόταν τον Δεκέμβριο του 2025 σε 8.800.

Όμως, η κύρια χώρα εργασίας για τους Γάλλους διασυνοριακούς εργαζομένους είναι, μακράν, η Ελβετία, η οποία δεν ανήκει στην ΕΕ. Σήμερα η Γαλλία καταβάλει επιδόματα ανεργίας σε 27.500 δικαιούχους που είχαν εργαστεί στην Ελβετία.

«Υπάρχουν ωστόσο συμφωνίες μεταξύ της Ελβετίας και της ΕΕ», σημείωσε ο Φαραντού, εξηγώντας ότι η Βέρνη επωφελείται από τις καλές οικονομικές σχέσεις της με τις Βρυξέλλες και επομένως «η ΕΕ θα ασκήσει πιέσεις» για το θέμα αυτό.

«Θα χρειαστεί λίγος χρόνος αλλά θα τα καταφέρουμε, είμαι βέβαιος. Σε κάθε περίπτωση, βασιστείτε πάνω μου ότι θα φέρω εις πέρας αυτή τη μεταρρύθμιση», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ