Τραμπ: «Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό, είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά» - Τι είπε για Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσινγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Θα έχουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι έχει συμπεριφερθεί μάλλον καλά», απάντησε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον πόλεμο.

Αμέσως μετά ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε ότι έχει «πολλά να συζητήσει με το Σι αλλά δεν θα έλεγε ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά τα θέματα». «Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό, είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά», προειδοποίησε. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η άνοδος του πληθωρισμού, που έφτασε σε υψηλό τριετίας, στο 3,8%, τον Απρίλιο, θα είναι «βραχυχρόνια».

«Μόλις τελειώσει αυτός ο πόλεμος (σ.σ. στη Μέση Ανατολή) θα δείτε τον πληθωρισμό να πέφτει, πιθανότατα κατά 1,5%», έσπευσε να συμπληρώσει. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post, η Μελάνια Τραμπ δεν θα συνοδεύσει τον σύζυγό της στο ταξίδι του στην Κίνα. Η εφημερίδα επικαλείται ως πηγή το γραφείο της πρώτης κυρίας.

Η ιρανική αντιπρόταση στην πιο πρόσφατη αμερικανική προσφορά είναι «για τα σκουπίδια», πέταξε ο Τραμπ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Η κατάπαυση του πυρός είναι σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, όπως όταν έρχεται ο γιατρός και σας λέει: ‘κύριε, ο αγαπημένος σας έχει ακριβώς 1% πιθανότητες να ζήσει’», πρόσθεσε. Παράλληλα, θεωρεί ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά, καθώς πιστεύει ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία για διευθέτηση της σύγκρουσης.

«Το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία πιστεύω πραγματικά ότι πλησιάζει πολύ», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για το ταξίδι στην Κίνα. Ανάλογη εκτίμηση είχε εκφράσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το Σάββατο. «Πιστεύω ότι φθάνει στο τέλος», είχε πει σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.