Ο Τραμπ θέλει να ανασταλεί προσωρινά ο φόρος βενζίνης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θέλει να σταματήσει για ένα διάστημα η καταβολή του ομοσπονδιακού φόρου βενζίνης, που φτάνει τα 18 σεντς, όμως απέρριψε το ενδεχόμενο να δοθεί βοήθεια στις αεροπορικές εταιρείες που βρίσκονται αντιμέτωπες με το αυξημένο κόστος των καυσίμων, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ παραμένει σε υψηλά επίπεδα, λόγω του πολέμου στο Ιράν. «Θα καταργήσουμε τον φόρο βενζίνης για ένα χρονικό διάστημα και όταν η τιμή πέσει, θα τον επανεισάγουμε σταδιακά», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στο CBS. Σύμφωνα με τον Τραμπ, «δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο σχέδιο διάσωσης των αεροπορικών εταιρειών οι οποίες δεν τα πάνε άσχημα».

Την Κυριακή, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής του φόρου βενζίνης. Η Ιντιάντα, το Κεντάκι και η Τζόρτζια προωθούν σχέδια για μείωσή του, ώστε οι καταναλωτές να μην πληρώνουν τόσο υψηλές τιμές στην αντλία. Η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Σήμερα, η μέση τιμή στις ΗΠΑ ήταν στα 4,52 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (ΑΑΑ).