Μασκ, Κουκ και κορυφαία εταιρικά στελέχη προσκλήθηκαν να συνοδεύσουν τον Τραμπ στην Κίνα

Ο Λευκός Οίκος προσκάλεσε τον Έλον Μασκ της Tesla, τον Τιμ Κουκ της Apple και τον Κέλι Όρτμπεργκ της Boeing αλλά και στελέχη άλλων μεγάλων εταιρειών να συνοδεύσουν τον Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Επιπλέον, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs ⁠Group, ο Στίβεν Σβάρτσμαν της Blackstone, ο Λάρι Φινκ της BlackRock, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup και η Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ της Meta Platform είναι επίσης μεταξύ των προσώπων που έλαβαν πρόσκληση να συμμετάσχουν στην αποστολή του Τραμπ για τη Σύνοδό του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Η ομάδα των 12 και πλέον κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων θα ακολουθήσει τον Τραμπ σε μια επίσκεψη η οποία, όπως ο ίδιος ελπίζει, θα «ξεκλειδώσει» μια σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών με το Πεκίνο.

Το «παρών» αναμένεται να δώσουν και οι: Λάρι Καλπ της General Electric, ο Μπράιαν Σάικς της Cargill, ο Τσακ Ρόμπινς της Cisco, ο Σαντζάι Μεχρότρα της Micron Technology και ο Κριστιάνο Άμον της Qualcomm. Τη λίστα συμπληρώνουν ο Ράιαν ΜακΙνέρνεϊ της Visa, ο Μάικλ Μίεμπαχ της Mastercard, ο Γιάκομπ Τάισεν της Illumina και ο Τζιμ Άντερσον της Coherent Corp.

Πάντως, από την αποστολή απουσιάζει ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Η απουσία του θεωρείται πιθανό πλήγμα για την Nvidia, η οποία επιδιώκει να εξάγει στην Κίνα τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της, μία αγορά που σύμφωνα με τον Χουάνγκ, θα μπορούσε να φτάσει τα 50 δισ. δολάρια σε πωλήσεις.