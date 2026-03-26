Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 108 δολάρια το Brent εν μέσω πολεμικής αβεβαιότητας

Σημαντική άνοδος σημείωσαν ξανά οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος αν ήταν ακόμα πρόθυμος να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Σημαντική άνοδος σημείωσαν ξανά οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος αν ήταν ακόμα πρόθυμος να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πως το Ιράν επέτρεψε την διέλευση 10 πετρελαιοφόρων ως δώρο για να δείξει ότι διαπραγματεύονται καλή τη πίστει.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, αυξήθηκαν 5,7% στα 108,01 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,6% στα 94,48 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές ήταν ιδιαίτερα ασταθείς τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το κλείσιμο του κρίσιμου Στενού του Ορμούζ έχει διαταράξει τις ενεργειακές ροές. Το αργό πετρέλαιο Brent εκτοξεύτηκε σχεδόν στα 120 δολάρια το βαρέλι νωρίτερα αυτόν τον μήνα λόγω φόβων για διακοπές εφοδιασμού.

Το πετρέλαιο είχε υποχωρήσει την Τετάρτη, αφού οι ΗΠΑ έστειλαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων στο Ιράν με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ωστόσο, το Ιράν αντέδρασε σθεναρά στην κατάπαυση του πυρός. Το Tasnim ανέφερε ότι το Ιράν είχε παραδώσει επίσημα την απάντησή του στην πρόταση και περίμενε την απάντηση της Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ νωρίτερα την Πέμπτη, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές «παρακαλούσαν» τις ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σχεδόν μηνιαίας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.