Μικρή αύξηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας κυμαίνονται φέτος μεταξύ 201.000 και 230.000 εν μέσω χαμηλού αριθμού απολύσεων.

Αυξήθηκαν ελαφρά οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική.

Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 5.000 στις 210.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 21 Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, ανάλογα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε έρευνα του Reuters.

Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά από μια αρχική εβδομάδα ενίσχυσης, ένας δείκτης για τις προσλήψεις, μειώθηκε κατά 32.000 σε 1,81 εκατ. κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 14 Μαρτίου, σύμφωνα με την έκθεση.

Σύμφωνα με οικονομολόγους, η αβεβαιότητα που έχει προκληθεί από την επιθετική πολιτική του Τραμπ στους δασμούς από τις εισαγωγές έχει περιορίσει τη ζήτηση για εργατικό δυναμικό, με τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό μη αγροτικό τομέα να ανέρχονται κατά μέσο όρο σε μόλις 18.000 θέσεις εργασίας τον μήνα κατά τη διάρκεια του τριμήνου που έληξε τον Φεβρουάριο.

Αρνητικά προς την αύξηση της απασχόλησης λειτουργεί και η σκληρή μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, ανέφεραν. Παρ' όλο που σύμφωνα με το Reuters, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η σταθερότητα στην αγορά εργασίας θα συνεχιστεί, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει προκαλέσει ανησυχίες για απότομη αύξηση του πληθωρισμού.