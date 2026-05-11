Κάλας: «Δεν βρισκόμαστε σε στάδιο συζητήσεων με τη Ρωσία»

Το ζήτημα της Ουκρανίας κυριάρχησε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, ρωτήθηκε για πιθανές συνομιλίες της ΕΕ με τη ρωσική πλευρά και για τον ειδικό διαμεσολαβητή που θα μπορούσε να οριστεί. Όπως είπε, έγινε απλώς μια συζήτηση και η ΕΕ δεν βρίσκεται σε αυτή τη φάση. Όπως ανέφερε, «πρέπει να συμφωνήσουμε και να μιλήσουμε μεταξύ μας για το τι θέλουμε να πούμε στους Ρώσους», σημειώνοντας ότι παρουσίασε λίστα αιτημάτων και παραχωρήσεων που έπρεπε να δούμε από τη ρωσική πλευρά ήδη πριν από μερικούς μήνες.

Σε ερώτηση αν θα αναλάμβανε η ίδια το ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα σε ΕΕ και Ρωσία, απάντησε ότι «τη μισή μου ζωή ήμουν δικηγόρος, συμμετέχοντας σε πολλές διαπραγματεύσεις. Η διαφορά μεταξύ πολιτικής και ιδιωτικού τομέα είναι ότι στον ιδιωτικό τομέα, αν είσαι καλός δικηγόρος ή διαπραγματευτής, δεν χρειάζεται να το πεις στον εαυτό σου γιατί στο λένε οι άλλοι. Αλλά στην πολιτική πρέπει να μιλάς εσύ για τον εαυτό σου, γιατί δεν θα το κάνουν οι άλλοι για σένα", οπότε πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι μπορούσα να διακρίνω τις παγίδες που παρουσιάζει η Ρωσία».

Παράλληλα, η κ. Κάλας μίλησε για το δάνειο των 90 δισ. ευρώ, «που αλλάζει τις δυναμικές του πολέμου». «Η Ουκρανία βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι πριν από ένα χρόνο». Επίσης, τόνισε ότι πάρθηκαν τρία μέτρα. Οι υπουργοί ενέκριναν ενισχυμένη εντολή για την αποστολή συμβούλων της ΕΕ στην Ουκρανία. «Αυτό θα επιτρέψει στην αποστολή μας να ενισχύσει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών», τόνισε μεταξύ άλλων. Παράλληλα, η ΕΕ προχωρά προς τις εγγυήσεις ασφάλειας για την περίοδο ανακωχής. «Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση του Κέντρου Δορυφορικών Υπηρεσιών της ΕΕ ώστε να υποστηρίζει την παρακολούθηση της εκεχειρίας, αλλά και την καταπολέμηση της παραβίασης των κυρώσεων», επισήμανε. Τέλος, αναφέρθηκε στο σχέδιο για περαιτέρω κυρώσεις στο Κρεμλίνο.

Αναφορικά με την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι το άνοιγμα όλων των διαπραγματευτικών διαδικασιών πρέπει να γίνει πριν το καλοκαίρι και πρόσθεσε ότι «η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ δεν είναι φιλανθρωπία, είναι επένδυση στην δική μας ασφάλεια».

Στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, υπογράμμισε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν ότι πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις χώρες του Κόλπου μετά τον πόλεμο με το Ιράν. «Θα επιταχύνουμε τη δουλειά μας όσον αφορά τις στρατηγικές συμφωνίες με όλες τις έξι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας στο Στενό του Ορμούζ». Η ίδια υπογράμμισε ότι «η σκληρή επιρροή του Ιράν στη σημαντικότερη παγκόσμια θαλάσσια οδό ενέργειας είναι μη βιώσιμη». Για την ενίσχυση της επιχείρησης Aspides και τη συμβολή της στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, δήλωσε ότι «αυτό μπορεί επίσης να είναι η συνεισφορά μας στον συνασπισμό των πρόθυμων χωρών από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο».

Τέλος, για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη συζήτηση που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ με τους ομολόγους τους, η κ. Κάλας τόνισε ότι «οι υπουργοί έδωσαν πολιτική έγκριση για την εμβάθυνση της συνεργασίας με τους εταίρους μας της Δυτικής Βαλκανικής σε θέματα εξωτερικής ασφάλειας και άμυνας». Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει περισσότερη υποστήριξη της ΕΕ απέναντι σε υβριδικές απειλές και παραπληροφόρηση, νέα συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και άμυνας με το Μαυροβούνιο, τονίζοντας παράλληλα ότι «είναι σαφές ότι οι συνεργασίες απαιτούν αμφίδρομη δέσμευση», δείχνοντας προς τις μεταρρυθμίσεις που περιμένουν να γίνουν περαιτέρω βήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ