Κέρδη στις ευρωαγορές - «Βαρίδι» οι αμυντικοί τίτλοι

Στο ταμπλό, οι ευρωπαϊκές μετοχές άμυνας δέχτηκαν πιέσεις με φόντο τις διπλωματικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις Πούτιν.

Άνοδο κατέγραψαν τη Δευτέρα οι ευρωαγορές, εισερχόμενες με το «δεξί» στη νέα εβδομάδα συναλλαγών με τους επενδυτές να αξιολογούν τις εξελίξεις που οδήγησαν σε αδιέξοδο τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει επανέναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερία» τονίζοντας πως η εκεχειρία με την Τεχεράνη βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτή τη φορά, η συνοδεία πλοίων από τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ θα είναι μόνο ένα μικρό μέρος μίας ευρύτερης επιχείρησης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν «θα υποχωρήσουν», σημειώνοντας ότι θα «ασχοληθεί μαζί τους μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία», όταν ρωτήθηκε για τις διαπραγματεύσεις.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,11% στις 612,79 μονάδες και ο Eurostoxx 50 υποχώρησε 0,38% στις 5.889 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κέρδισε 0,05% στις 24.350 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατέγραψε άνοδο 0,36% στις 10.269 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε 0,69% στις 8.056 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 0,76% στις 49.664 μονάδες ενώ ο IBEX 35 διολίσθησε 0,21% στις 17.852 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι ευρωπαϊκές μετοχές άμυνας δέχτηκαν πιέσεις με φόντο τις διπλωματικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή. Ο τίτλος του γερμανικού γίγαντα άμυνας Rheinmetall απώλεσε 2,69%, ενώ ο κατασκευαστής ανταλλακτικών αρμάτων μάχης Renk έκλεισε με πτώση 2,8%. Η Leonardo, ο ιταλικός αμυντικός πυλώνας, υποχώρησε 3,48%, ενώ η γερμανική Hensoldt κατέγραψε απώλειες 3%. Η βρετανική αεροδιαστημική Babcock International έχασε 1,6%.

Η πτώση των μετοχών στον τομέα της άμυνας έρχεται επίσης μετά τη δήλωση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η ολοκλήρωση του τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να είναι ορατή. Μιλώντας στην Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα, ο Πούτιν ανέφερε πως η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση, πλησιάζει στο τέλος της». Ωστόσο, ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε ρωσικές επιθέσεις με drones το Σαββατοκύριακο, σε μια προφανή παραβίαση της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε νωρίτερα μεταξύ των δύο πλευρών.