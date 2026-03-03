Δολάριο, ομόλογα και επιτόκια έστειλαν τον χρυσό σε χαμηλό 2 εβδομάδων

Το δολάριο ΗΠΑ, ένα ανταγωνιστικό ασφαλές asset, ενισχύθηκε σήμερα ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων «τσίμπησαν» για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Το ισχυρότερο δολάριο και τις ‌ασθενέστερες προοπτικές για μειώσεις των επιτοκίων, έφεραν απώλειες για τον χρυσό (χαμηλό 2 εβδομάδων - από 20 Φεβρουαρίου) καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό εντάθηκαν εν μέσω φόβων για μια πιθανώς παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ απώλεσε 3,9% στα 5.121,69 δολάρια ανά ουγγιά μετά από υψηλό άνω των τεσσάρων εβδομάδων στην προηγούμενη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ αποδυναμώθηκαν 3,4% στα 5.132,60 δολάρια.

Το πολύτιμο μέταλλο μετρά κέρδη πάνω από 18% μέχρι στιγμής φέτος, υποστηριζόμενο από την παγκόσμια αναταραχή, μετά από μια ράλι 64% το 2025.

Το ασήμι στην αγορά σποτ υποχώρησε 7% στα 83,25 δολάρια ανά ουγγιά, αφού σκαρφάλωσε σε υψηλό άνω των τεσσάρων εβδομάδων τη Δευτέρα ενώ σημειώνει άλμα 16% έως τώρα το 2026. Η πλατίνα καταβαραθρώθηκε 11,7% στα 2.034,20 δολάρια και το παλλάδιο διολίσθησε 5,7% στα 1.665,22 δολάρια.

«Η πτώση του χρυσού φαίνεται να οφείλεται σε μια φυγή προς τη ρευστότητα - μια φυγή προς τα μετρητά. Έχουμε ένα ισχυρό δολάριο και οι αποδόσεις των ομολόγων διαπραγματεύονται υψηλότερα», τόνισε ο Μπομπ Χάμπερκορν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην RJO Futures.

«Ωστόσο, αυτή η πτώση των τιμών είναι πιθανό να είναι βραχυπρόθεσμη και η φυγή προς ασφαλείς ροές που καθοδηγούνται από τον γεωπολιτικό κίνδυνο θα υποστηρίξουν τις υψηλότερες τιμές του χρυσού και του ασημιού», πρόσθεσε.

